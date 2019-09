Kremmen

Der FC Kremmen veranstaltet wieder eine Skat-Saison. Spielort ist das Sportlerheim, Im Park 2 in Kremmen. Es werden an sechs Freitagen zwischen Oktober 2019 und März 2020 die Besten der Besten ermittelt. An jedem Spieltag gibt es attraktive Fleisch- und Wurstwaren für jeden Spieler.

Treffpunkt ist immer um 18 Uhr am Freitag, 11. Oktober, 8. November, 20. Dezember, 17. Januar, 21. Februar und 21. März. Am Ende spielen die 15 besten Skatspieler der Saison 2019/20 am 10. April ab 13 Uhr um attraktive Geld- und Fleischpreise.

Anmeldungen sind möglich bei Olaf Darkow unter 0170/ 2 41 94 00. Kurzentschlossene können zu den jeweiligen Terminen auch ohne Anmeldung vorbeikommen. Der Spieleinsatz beträgt zehn Euro.

Von MAZonline