Die Facebook-Gruppe der Kulturinitiative Oberhavel hat schon 82 Mitglieder. Aber das sei eigentlich nur der Anfang der eigentlichen Idee, sagt Mitinitiator Andreas Dalibor. Die Idee sei bei einem Treffen mit dem Musikerpaar Petra Kleinke und Jan Rase aus Groß-Ziethen entstanden, erzählt der in Beetz lebende Chef des Kremmener Theaters „Tiefste Provinz“. „Es gibt Musikerstammtische und Kunstvereine, aber es fehlt etwas Übergreifendes.“ Das sei aber gerade in den Zeiten, wo man jetzt höre, „was Einzelkünstler für Schwierigkeiten haben“, sehr wichtig. Geplant sei eine Internetseite, auf der sich alle Kultur- und Kunstschaffende eintragen lassen können. Auf diese Weise könnten ganz neue Verbindungen in Oberhavel entstehen, so Dalibor weiter. Ob aus der Kulturinitiative später ein richtiger Verein werden soll, stehe aber noch nicht fest, so Andreas Dalibor weiter.

Das erste große Projekt, um das sich die Initiative kümmern will ist „ Vorstadtkult“. Die Veranstaltung findet im Kremmener Scheunenviertel, auf der Wiese vor dem Theater „Tiefste Provinz“ statt – an dem Tag, an dem eigentlich das diesjährige Kremmener Erntefest stattgefunden hätte, am Sonnabend, 5. September. „Mit den Lockungen nach dem Shutdown haben wir uns gefragt, was können wir uns vorstellen.“ Anfang September sei es noch nicht zu spät für eine Open-Air-Veranstaltung, so Andreas Dalibor weiter. Allerdings ist jetzt schon klar, dass es einige Vorbereitungen kosten wird, das Event tatsächlich zu stemmen, denn die Sicherheitsregeln rund um das Coronavirus müssen auch dort umgesetzt werden. Man sei dazu mit dem Gesundheitsamt in Oberhavel im Gespräch.

„ Vorstadtkult “ wird aus mehreren Gründen eine spannende Sache

„Das wird eine spannende Sache, aus verschiedenen Gründen“, so der Beetzer weiter. So müsse gesichert sein, dass nur eine bestimmte Anzahl von Menschen auf das dann markierte Gelände dürfe. Auch müssten die Menschen, die nicht in einem Haushalt leben untereinander Abstand halten. So werde darum gebeten, dass sich alle Picknickdecken zum Sitzen mitnehmen. Es werde auch Konsequenzen geben müssen, falls es grobe Verstöße gegen die Auflagen gebe – im Notfall auch ein Abbruch der Veranstaltung. „Das ist auch eine Selbstabsicherung. Wenn es kippt, müssten wir es beenden.“ Demnächst soll es dazu Gespräche geben, auch mit der Stadt Kremmen, die Mitveranstalter sein wird. Ein Eintrittsgeld soll nicht erhoben werden, Spenden seien aber möglich.

Beginn des „ Vorstadtkultes“ soll am 5. September um 16 oder 17 Uhr sein, Künstler aus Oberhavel werden an diesem Tag auf der Bühne stehen. Auch am Programmablauf werde momentan noch gearbeitet, berichtet Andreas Dalibor über den Vorbereitungsstand für dieses besondere Kremmener Event.

Von Robert Tiesler