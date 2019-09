2020 gehen drei langjährige Kita-Leiterinnen in den Ruhestand

Kremmen

Gleich drei Kitaleiterinnen gehen im Laufe des kommenden Jahres in den Kremmener Ortsteilen in den Ruhestand. Die Stadtverwaltung hat am Dienstag entsprechende Stellenausschreibungen veröffentlicht.

Es handelt sich um Kathrin Busse-Staufenbiel, die Leiterin der Flatower Kita „Zwergenland“, um Anita Hahn, die Chefin der Hohenbrucher Kita „Villa Sonnenschein“ und um Elke Schilling, die Leiterin der Kita „Villa Kunterbunt“ in Sommerfeld. „Sie scheiden nicht alle gleichzeitig aus“, sagte Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) am Dienstag. Die Flatower Leiterin scheidet im Sommer 2020 aus, die anderen beiden wohl erst zum Jahresende. Für die Stadt Kremmen und die jeweiligen Dörfer sind diese Abschiede bedeutend, denn in allen Fällen waren die Leiterinnen langjährig auf ihren Posten. Elke Schilling und Anita Hahn leiten die Kitas in Sommerfeld und Hohenbruch jeweils schon mehr als 40 Jahre lang.

Anita Hahn, die Leiterin der Kita in Hohenbruch. Quelle: Robert Tiesler

Direkte Stellenausschreibungen gibt es momentan aber nur für Flatow und Hohenbruch. Dort werden schon zum 1. November die möglichen Nachfolger oder Nachfolgerinnen eingestellt, um sich mit den amtierenden Chefinnen einzuarbeiten. In Sommerfeld werde gerade eine schon dort arbeitende Mitarbeiterin der Kita ausgebildet, aber auch dort werde es noch eine Ausschreibung der Stelle geben.

Kathrin Busse-Staufenbiel, die Leiterin der Kita Zwergenland in Flatow mit Ortsvorsteher Gert Dietrich. Quelle: Andrea Kathert

Auch der Posten der Leitung des Hauptamtes im Rathaus ist ausgeschrieben. Wie Bürgermeister Sebastian Busse mitteilte, werde Bianca Haak die Verwaltung zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlassen. Mögliche Bewerber können sich bis zum 22. September im Kremmener Rathaus melden. Die Person wird dann unter anderem für Schulen und Kitas zuständig sein.

Von Robert Tiesler