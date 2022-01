In Kremmen spielen die Stadtverordneten gegen die Stadtverwaltung

Kremmen

Die letzte Kremmener Stadtverordnetenversammlung des Jahres 2021 endete gemütlich, mit einer Auszeichnung für das geleistete Ehrenamt von Frank Liedke und einem kleinen Buffet. Bei diesem vorweihnachtlichen Beisammensein brachten Bürgermeister Sebastian Busse und Bauamtsleiter Enrico Wießner die Idee ins Spiel, sich doch einmal außerhalb des Gremiums zu treffen.

Da der Spargelhof Kremmen seit diesem Winter eine Eislaufbahn auf seinem Hof betreibt und Gruppen dort zu abendlicher Stunde die Möglichkeit des Eisstockschießens anbietet, habe dieser Vorschlag von Enrico Wießner nahegelegen, so Andrea Busse, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt zuständig ist.

Die Idee habe sofort auf offene Ohren gestoßen, und so organisierte Enrico Wießner den Termin – am Montagabend ging es los. Da einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung erkrankt waren und somit nicht teilnehmen konnten, waren die Abgeordneten in der Überzahl.

Eines der Teams. Quelle: Stadt Kremmen

Es wurde daher gemischt und per Los entschieden, wer im Team A (rot) und wer im Team B (blau) spielte. Rot: Diana Steinke, Christoph Brunner, Enrico Wießner, Ralf Schabanowski, Lukas Neumann, Frank (Smily) Liedke. Blau: Stefanie Gebauer, Peter Winkler, Ricky Schlichting, Heino Hornemann, Marcel Steinke, Sebastian Busse. Spargelhof-Chef Malte Voigts übernahm die Rolle des Spielführers und Schiedsrichters, nachdem zunächst Frank Liedke den Anwesenden die Spielregeln erklärt hatte. Die Daube (eine schwarz-gelbe, einem Puck nicht ganz unähnliche Scheibe) muss immer im „Haus“, einem abgezeichneten Feld, bleiben. Punkte gibt es dafür, wer seinen Eisstock in die Nähe der Daube platzieren kann.

Selbst wem dieses Kunststück gelang, konnte nicht siegessicher sein, denn ein anderer Spieler konnte mit seinem Zug alles verschieben. Dadurch ist das Spiel spannend und hat eine ganz eigene Dynamik.

Noch bis 6. Februar ist die Eisbahn auf dem Spargelhof Kremmen geöffnet

Mit lauten Rufen feuerte man sich an und freute sich über jeden Punkt, den Malte Voigts verkündete. Dass die Spielerinnen und Spieler gut 90 Minuten zu Gange waren, merkten sie dann auch erst, als allen die Füße dann doch recht kalt wurden. Dagegen halfen heißer Glühwein, Punsch und Kakao. Selbst der älteste Abgeordnete der Kremmener Stadtverordnetenversammlung, Reiner Tietz, ließ es sich nicht nehmen, als Zuschauer auf dem Eis ganz nah am Geschehen mit dabei zu sein. Reiner Tietz fand Gefallen an dem Spiel, auch wenn er aus gesundheitlichen Gründen lieber darauf verzichtete, den Eisstock über das Eis zu jagen.

Wer selbst die Eisbahn auf dem Spargelhof ausprobieren möchte, hat dazu noch bis zum 6. Februar Gelegenheit. Auch Schlittschuhe in nahezu allen Größen sind vorhanden und können zum Eislaufen ausgeliehen werden. Nach den Winterferien wird die Eisbahn abgebaut, denn dann wird es Zeit, das Hofareal für die kommende Spargelsaison herzurichten.

Von MAZonline