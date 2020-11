In Kremmen wächst jetzt ein Mammutbaum

Kremmen

Unweit des Kremmener Sees wächst im Wald seit Freitag ein Mammutbaum. „Der ist bei uns eigentlich ausgestorben“, sagt Wolfgang Lützow, der Förster des Stadtwaldes in Kremmen. „Er ist ein lebendes Fossil.“ Mammutbäume sind eigentlich aus der Kreidezeit bekannt, sie wuchsen vor 70 Millionen Jahren. „Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass sie ausgestorben sind.“ Sie seien aber vor einiger Zeit in schwer zugänglichen Bergregionen in China wiederentdeckt worden.

Wie aber kommt nun so ein Baum in den Kremmener Wald? René Heise aus Orion hat das kleine Mammutbaum-Gewächs zum Geburtstag geschenkt bekommen. „Der wird riesengroß, 30 bis 35 Meter hoch“, sagt Wolfgang Lützow. Zu klein für den Garten. Also hatte sich René Heise an Bürgermeister Sebastian Busse gewandt, der wiederum nahm Kontakt mit dem Förster auf. „Ich finde es toll, wenn uns Bürger so unterstützen“, so der Förster am Freitagvormittag.

Anzeige

Baumpflanzung in Kremmen. Quelle: Robert Roeske

Der Klimawandel sorge dafür, dass es einheimische Baumarten hierzulande immer schwerer haben würden. „Deshalb ist es wichtig, dass man etwas ausprobiert. Wir proben hier, ob die Baumart bei uns wächst.“ Der Mammutbaum sei relativ anpassungsfähig, er könne auch Frost gut überstehen und werfe im Herbst auch seine Blätter ab. Eigentlich sei er eher in Weinanbaugebieten zu finden. „Eigentlich ist es bei uns zu kalt, aber inzwischen haben wir ja auch mildere Winter“, sagt Wolfgang Lützow. Der Vorteil sei zudem, dass der Baum schnell wachse.

Bei der Suche nach einem geeigneten Standort in Kremmen, sei ausschlaggebend gewesen, was der Baum für Ansprüche habe, wo wirke er gut? „Er braucht relativ viel Wasser.“ Die Gegend nahe des Kremmener Sees sei mit einem humosen Boden ausgestattet. Zudem sei er an einer Stelle gepflanzt worden, die wettermäßig in den vergangenen Jahren immer wieder stark getroffen worden sei. In der Gegend liegen einige umgefallene oder abgebrochene Bäume.

Stadtförster Wolfgang Lützow zeigt, wie das Blatt des Mammutbaumes aussieht. Quelle: Robert Roeske

Gemeinsam mit dem „Vorbesitzer“ René Heise und Bürgermeister Sebastian Busse ist der Baum am Freitagvormittag eingepflanzt worden. Er hat auch schon ordentlich Wasser bekommen. „In fünf Jahren treffen wir uns dann hier wieder und schauen, was aus ihm geworden ist“, so Wolfgang Lützow.

Von Robert Tiesler