In Staffelde wird die Zukunft der E-Mobilität vorangetrieben

Staffelde

Nachhaltigkeit. Das ist ein Gedanke, der Mario Metz umtreibt. In Staffelde betreibt er seit Anfang November die Werkstatt der E-Pro mobile GmbH. „Das E steht für Elektrifizierung und Effektivität“, sagt der 62-Jährige. Es gehe um den Trend zur elektronischen Fahrweise auf den Straßen. „Es gibt viele Lösungen, um Altfahrzeuge so umzubauen, dass sie den neuen Regeln entsprechen können.“

Solche Umbauarbeiten sollen künftig in der Werkstatt vorgenommen werden. Zum Beispiel Leute mit einem Wohnmobil: Leute verreisen damit und dürfen aber nicht in die Umweltzone. Wenn es aber umgebaut werde, dann könne damit in die Innenstadt gefahren werden. Das große Stichwort lautet: E-Mobilität. Das bedeutet für die Menschen, die dort arbeiten wollen auch eine besondere Qualifikation. „An E-Autos dürfen normale Schlosser gar nicht ran“, so Mario Metz.

Die Werkstatt an der Nauener Chaussee. Quelle: Enrico Kugler

Auf die große Hebebühne der Werkstatt in der Nauener Chaussee 17 können aber vom Smart bis zum Wohnmobil alle Fahrzeuge. „Die Einrichtung ist universell.“ Der Schwerpunkt liege aber auf den Transportern. „Wir gehen davon aus, dass der Mittelstand im Umfeld von Berlin flexibel sein muss, um den Anforderungen der Zeit gerecht zu bleiben“, sagt Mario Metz.

Die Werkstatt befindet sich auf dem alten Gutshof in Staffelde. Das Gebäude existiert seit 1905, wie Mario Metz erklärt. „Das war einmal ein Stall.“ Im Laufe der Jahre sei das Gebäude aber schon mehrfach umgewidmet worden. Noch zu DDR-Zeiten sei dort auch eine Reparaturwerkstatt für große Bagger und landwirtschaftliche Geräte gewesen.

Das Werkstattgelände. Quelle: Enrico Kugler

Fertig ist der Umbau des Gebäudes übrigens noch nicht. Das Erdgeschoss ist für die Reparaturarbeiten an den Fahrzeugen. In der ersten Etage ist ein weiterer Werkstattteil. „Unten sind die Fahrzeuge, oben können Teile zusammengebaut werden.“ In die zweite Etage sollen Wohnräume. „Im Idealfall für die Leute, die dann hier arbeiten“, sagt Mario Metz. Er wolle das als Anreiz nutzen, Menschen zu finden, die bei ihm in Staffelde arbeiten wollen. Ob zwei oder drei Wohnungen entstehen, da sei er flexibel. „Ich sehe die Schwierigkeit, hier in der Region Mitarbeiter zu finden.“ Deshalb gehe er davon aus, diese Wohnungen als Werkswohnungen anzubieten. Der Schacht für den Fahrstuhl ist schon vorbereitet.

Bis 2024 soll alles fertig sein. Von den momentan drei Leuten, die in der Staffelder Werkstatt arbeiten, soll die Firma auch nach und nach wachsen. „Locker zehn Leute können hier arbeiten“, so Mario Metz. Theoretisch könnte er sich vorstellen, auch Arbeitsplätze für 20 Leute zu bieten. „Aber es ist schwer, Leute zu finden.“ Es sei sein innigster Wunsch, junge Leute zu bekommen. „Wir müssen ihnen aber auch was anbieten.“ Aber nicht nur junge Leute sollen es sein. „Ich möchte hier drei Generationen von Arbeitern haben“, sagt Mario Metz. So kämen Innovation und Leidenschaft junger Mitarbeiter und erfahrener Mitarbeiter zusammen. „Ich denke, damit sind wir ganz gut unterwegs.“

Mario Metz. Quelle: Enrico Kugler

Mit 62 Jahren hat sich Mario Metz an dieses Projekt gewagt – beziehungsweise, eigentlich läuft es schon ein wenig länger. „Wir haben hier fast drei Jahre gebraucht. Wenn Sie nicht die Millionen auf dem Konto haben, muss man vernünftig strukturieren, damit man nicht pleite ist, bevor man überhaupt anfängt.“ Es sei ein großer Schritt für ihn gewesen, sich selbstständig zu machen. „Ein bisschen Mut und Durchhaltevermögen braucht man.“ Auch weil er keine Subventionsgelder bekomme. Lange hat der Mühlenbecker zuvor als Maschinenbauingenieur bei Siemens gearbeitet und Kraftwerke gebaut. Schon als Kind habe er zudem an Fahrzeugen rumgebaut. Auf der ganzen Welt habe er gesehen, wie Infrastruktur funktioniere und sich verändere und modernisiere. Mit 65 wolle er einen Strich ziehen und sein Projekt, die Werkstatt, in junge Hände weitergeben.

Kontakt: 033055/23 93 78.

Von Robert Tiesler