Kremmen

In der Kremmener Stadtverwaltung sind am Montagmorgen fünf neue Auszubildende begrüßt worden. Sie beginnen eine Ausbildung zum Erzieherberuf und zum Verwaltungsangestellten. Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) begrüßte die Auszubildenden – jedoch mit Mindestabstand – im Ratssaal.

Den viel zitierten „Ernst des Lebens“ wollte er in seiner kurzen Ansprache nicht bemühen, viel mehr wünschte er den jungen Frauen und Männern Spaß und Erfolg in ihren jeweiligen Ausbildungen und verwies darauf, dass sowohl er als auch alle anderen Mitarbeiter stets als Ansprechpartner zur Verfügung stehen werden.

Die Auszubildenden sind im Einzelnen: Ronja Schauer (22) aus Amalienfelde. Sie wird ihre praktische Ausbildung in der Kita „Rhinstrolche“ in Kremmen aufnehmen, ihre theoretische Ausbildung wird sie in Lindow erhalten. Pia Bernstein (19) aus Fehrbellin wird ihre theoretische Ausbildung ebenfalls in Lindow erhalten, die praktische Ausbildung findet in der Staffelder Kita „Räuberhöhle“ statt.

Marie-Sophie König (19) aus Bärenklau hat sich entschlossen, ihre theoretische Ausbildung in Berlin zu absolvieren. Den praktischen Ausbildungsteil erwirbt sie in Hohenbruch, in der Kita „Villa Sonnenschein“. Julius Beier (19) aus Bötzow ist für seine praktische Ausbildung dem Kremmener Hort der Kita „Rhinstrolche“, auf dem Gelände der Goetheschule, zugeteilt. Seine theoretischen Kenntnisse wird Julius in Oranienburg erwerben. Matti Kopatz (18) aus Flatow wird in der Stadtverwaltung im Kremmener Rathaus erste Berufserfahrungen sammeln. Dort durchläuft er alle Abteilungen und beginnt zunächst im Hauptamt. Seine theoretische Ausbildung erhält Matti in Oranienburg. Auf die Verstärkung im Azubi-Kreis freuen sich auch Maurice Berger und Linda Hesse, die ihre Ausbildungen bereits gut voranbringen konnten.

Bürgermeister Sebastian Busse sagte, dass die Zahl der Bewerbungen für die Ausbildungsplätze zufriedenstellend gewesen sei. Er freue sich zudem, dass die Azubis alle aus der hiesigen Region kommen.

