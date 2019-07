Kremmen

Der diesjährige Gemeindeausflug der Kremmener Kirchengemeinde führt nach Dessau und in den Wörlitzer Park in Sachsen-Anhalt. Ein Bus bringt die Teilnehmer am Sonnabend, 3. August, aus allen Kremmener Ortsteilen an das Reiseziel. Geplant ist eine Stadtrundfahrt durch Dessau zu den wichtigsten Bauhausobjekten. Später geht es nach Wörlitz. Dort gibt es eine Führung durch die Parklandschaft, die zum Unesco-Welterbe Gartenreich-Dessau-Wörlitz gehört.

Die Teilnahme kostet 55 Euro und beinhaltet die Fahrt, die Führungen, das Mittagsessen und Kaffee. Das Geld wird zu Beginn der Fahrt eingesammelt. Gegen 19.30 Uhr kommt der Bus in Kremmen an.

Anmeldung per Telefon unter 033055/22 21 98. E-Mail: buero@kirche-kremmen.de.

Von MAZonline