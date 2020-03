In der Weinschmiede wird Freitag der Stecker gezogen

Sommerfeld

In der Sommerfelder Weinschmiede wird am Freitag um 18 Uhr der Stecker gezogen. „Wir schalten das Licht aus“, sagt Betreiber Joachim Kaiser. Damit ist aber natürlich nicht eine Schließung des Lokals an der Dorfstraße gemeint. Stattdessen geht es um den „National Day of Unplugging“, also um den „Tag des Aussteckens“.

Am Freitag wird es im Restaurant kein elektrisches Licht geben, sondern es werden Kerzen aufgestellt. Gekocht wird mit Gas und Feuer. Das CO²-neutrale Spezialmenü des Abends besteht aus einem Rumpsteak mit Schopska-Salat. Außerdem wird es an diesem Abend Live-Musik geben – natürlich auch ohne Strom, also Unplugged. Zu Gast ist dann die Gruppe „Kurzurlaub“ aus dem benachbarten Beetz.

Natürlich kann in der Weinschmiede an diesem Abend nicht ganz auf den Strom verzichtet werden. Kühlketten müssen eingehalten werden, und auch die Kasse muss funktionieren. Es handelt sich um eine symbolische Aktion, die Joachim Kaiser aber persönlich wichtig ist, wie er erzählt.

Es müssten alle etwas mehr für die Umwelt tun, findet der 60-Jährige. „Jeder meckert über Greta, aber in gewisser Hinsicht sollte jeder einmal am Tag oder ab und zu etwas tun, was außerhalb der Spur ist.“ Die Leute müssten wachgerüttelt werden. Er sehe das, wenn er den vielen Verpackungsmüll sieht. „Aber wir müssen was machen. Jeder nur ein bisschen.“ Im Lokal und auch auf dem Hof würden sie versuchen, ökologisch zu wirtschaften. „Es klappt nicht immer durchgängig“, sagt er. „Aber ich habe meine Familie dazu überredet, sich darüber Gedanken zu machen.“

Schwiegertochter Janine Neumann, die auch im Lokal mitarbeitet, nickt. „Wir haben Schweine, Hühner, Truthähne. Wir machen Leberwurst und Jagdwurst selbst.“ Das Ursprüngliche spiele dabei durchaus eine Rolle. Da sind sich die beiden einig. Im kommenden Jahr gibt es die Weinschmiede seit 20 Jahren. 2001 ist sie eröffnet worden. „Bis zur Wende war das eine Traktorenwerkstatt“, sagt Joachim Kaiser. Das Gebäude habe längere Zeit leergestanden. „Wir haben dann nebenan das Haus gekauft.“

Mehr als 50 Prozent Stammgäste kommen immer wieder in das Sommerfelder Lokal. „Ganz viele kommen aus Berlin hierher.“ Viele würden gern ins Umland fahren, zum Beetzer See, ins Kremmener Scheunenviertel. „Die setzen sich dann gern bei uns in den Hof.“ Geöffnet ist donnerstags bis sonntags. Sieben Leute arbeiten derzeit in der Weinschmiede. „Wir haben eine feste Mannschaft, so können wir uns auch den Urlaub einteilen“, erzählt Joachim Kaiser. Aber es sei schwierig, Servicekräfte zu finden.

Infos und Anmeldung unter 033055/7 53 00.

Von Robert Tiesler