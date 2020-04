Kremmen

Der Kremmener Jugendclub, maßgeblich unterstützt von der Schulsozialarbeit PuR Hennigsdorf und der Schulsozialarbeit der Kremmener Goetheschulen, bietet Kindern und Jugendlichen ein weiteres interaktives Angebot an. Nachdem in dieser Woche bereits via Internet gemeinsam gekocht, getanzt und sich sportlich betätigt wurde, soll das virtuelle Angebot nun kreativ erweitert werden.

Pünktlich zum anstehenden Muttertag am 10. Mai werden die User unter Anleitung ein Pflegeprodukt für die Mamis herstellen. Die hierfür notwendigen Materialien und Zutaten können sich die Kinder und Jugendlichen unter Wahrung der Hygienevorschriften im Außenbereich des Jugendclubs Kremmen am Dienstag, 5. Mai, abholen.

Anleiten lassen können sich die Jugendlichen am Donnerstag, 7. Mai, um 13 Uhr im Netz. Wer noch keinen Zugang hat, wende sich per E-Mail an jugendclub@kremmen.de.

Von MAZonline