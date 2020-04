Kremmen

Der Kremmener Jugendclub bietet ab Mittwoch einen neuen interaktiven Service an. Via Internet können die Kremmener Jugendlichen an den Angeboten des Jugendclubs teilhaben. Dazu muss man sich nur per E-Mail an jugendclub@kremmen.de anmelden und erhält dann einen Zugangscode. Jeden Tag gibt es ein anderes Online-Angebot: Kochen, Line Dance und Step Aerobic machen den Anfang. Damit man zu Hause auch mitkochen kann, werden auf www.kremmen.de bereits einige Tage zuvor die benötigten Zutaten veröffentlicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Jugendkoordinator Danny See seien schon gespannt, wie dieser neue Service angenommen werde.

Getragen wird das Konzept vom Jugendclub der Stadt Kremmen, der Schulsozialarbeit der Goethe-Schulen sowie der Grundschule Beetz. Darüber hinaus wurden Telefonzeiten eingerichtet, in denen die Schulsozialarbeiterinnen und der Jugendclub Kremmen für die Jugendlichen und/oder deren Erziehungsberechtigten erreichbar sind.

Die Telefonnummern sind auf www.kremmen.de im Bereich Jugendarbeit veröffentlicht.

Von MAZonline