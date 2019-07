Kremmen

Die Jugendclubs in Kremmen und den Ortsteilen bieten in den Sommerferien ein umfangreiches Programm. Am Montag beginnt bereits die dritte Ferienwoche.

In dieser Woche sind die Jugendlichen noch bis zum Freitag bei einer Ferienfahrt in Hamburg. Ab Montag, 8. Juli, verlagern sich die Aktivitäten dann wieder auf den Club, Im Park 1. Es findet ein Spielenachmittag statt. Am Dienstag, 9. Juli, steht gemeinsames Kochen auf dem Programm, am Mittwoch, 10. Juli, ein Sportnachmittag. Für den 11. Juli ist ein Ausflug zum Strand nach Warnemünde geplant. Der Eigenanteil beträgt 3 Euro. Am Freitag, 12. Juli, beginnt um 18 Uhr ein Kinoabend.

Die vierte Ferienwoche ist eine Ausflugswoche. Vom 15. bis 17. Juli wird in Ziethenhorst gezeltet und geangelt. Am 18. Juli geht es in den Kletterpark nach Plau am See in Mecklenburg. Vom 19. bis 21. Juli geht es nach Rügen – der Eigenanteil dafür beträgt 50 Euro.

In der fünften Ferienwoche wird es wieder heimisch. Am 22. Juli gibt es einen Spielenachmittag, am 23. Juli wird gekocht, am 24. Juli findet ein Sportnachmittag statt. Ins Freibad nach Pritzwalk (2 Euro Eigenanteil) geht es am 25. Juli. Vom 26. zum 27. Juli soll im Jugendclub in Flatow übernachtet werden. Das Neptunfest findet am 28. Juli am Kremmener See statt.

Die letzte Ferienwoche beginnt von Montag bis Mittwoch wieder mit Spielen, Kochen und Sport. Ein Picknick am Großen Stechlinsee ist für den 1. August geplant. 2 Euro beträgt der Eigenanteil. Ein Kinoabend beginnt am 2. August um 18 Uhr im Kremmener Club. Das Ferienprogramm endet am 3. August mit dem Besuch des Festivals „Resist to Exist“ in Kremmen.

Wie Jugendkoordinator Danny See mitteilt, werden alle Veranstaltungen durch die Stadt Kremmen und der Jugendarbeit gefördert, unterstützt und begleitet. Er weist auch darauf hin, dass es noch Änderungen im Programm geben könnte.

Geöffnet sind die Clubs in den Ferien in Beetz an der Grundschule am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, in Flatow dienstags und freitags von 12 bis 18 Uhr und in Kremmen montags, dienstags und mittwochs von 13 bis 19.30 Uhr, freitags von 13 bis 20 Uhr und sonnabends von 15 bis 20 Uhr. An den Donnerstagen finden die größeren Ausflüge statt. Da sind die Clubs geschlossen. Der Club in Staffelde macht Sommerpause.

Von MAZonline