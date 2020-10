Kremmen

Das „ KAPmobil“ der Kammerakademie Potsdam war am Montag in Kremmen zu Gast, wenn auch in Minimal-Besetzung, doch das war so geplant und gewollt.

Drei Geigerinnen – Kristina Lung, Laura Rajanen und Michiko Iiyoshi – hatten sich für gleich drei kleine Konzerte auf den Weg in die Ackerbürgerstadt gemacht, um ihren Gästen klassische Musik zu Gehör zu bringen. Am Montagvormittag spielten die drei Mitglieder des „ KAPmobils“ zunächst im Pflegewohnhaus der Pro Seniorenpflege im Land Brandenburg an der Berliner Chaussee. Die Bewohnerinnen und Bewohner genossen das Mini-Konzert sehr und waren dankbar für ein wenig Abwechslung in der jetzigen Coronazeit.

Ähnlich sah dies auch Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz, der das Café und die Bäckerei im Erdgeschoss des Klubhauses am Marktplatz betreibt. In seiner Begrüßung wünschte er sich, „dass diese neue Art von mobilen Klassikkonzerten ein Stück Normalität zurückgeben und vielleicht ein fester Bestandteil neuer Veranstaltungskultur werden könnten.“

KAPmobil der Kammerakademie Potsdam zu Gast in Kremmen, hier in der Bäckerei Plentz im Klubhaus. Quelle: Stadtverwaltung

Auch wenn ein Montagnachmittag in Kremmen eigentlich nicht die allerbeste Zeit für ein kostenfreies Klassikkonzert zu sein scheint, waren die jeweils etwa 15 (pro Konzert) Zuhörerinnen und Zuhörer bei den beiden Veranstaltungen in der Scheune „ LandpARTy“ sowie in der Bäckerei Plentz begeistert und hatten Spaß am virtuosen Spiel der Musikerinnen. Aufgrund der geltenden Pandemiebestimmungen waren die Kapazitäten ohnehin auf jeweils 25 Gäste limitiert. Aus Platz- und Abstandsgründen hätten nicht mehr Leute teilnehmen können.

Michiko Iiyoshi hatte einige Stücke extra für drei Geigen neu arrangiert, die ursprünglich für Klavier und Geige sowie die heute nahezu in Vergessenheit geratene Glasharmonika komponiert waren.

Konzert im Klubhaus. Quelle: Stadtverwaltung

Zu hören waren am Montag verschiedene Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, Antonín Dvorák und Astor Piazolla.

Dank einer Förderung über das Programm „Neustart Kultur“ der Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, gibt es das Konzept „ KAPmobil“.

Kremmen bildete am Montag gemeinsam mit Wahrenbrück in Südbrandenburg den Auftakt dieser Brandenburg-Tour, die zuvor nur Open-Air und innerhalb Potsdams unterwegs war. Die Brandenburg-Tour „ KAPmobil“ richtet sich dabei ganz gezielt an kleine Indoor-Spielstätten. Als dynamisches Kammerorchester hat sich die Kammerakademie Potsdam seit ihrer Gründung im Jahr 2000 weit über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Das Orchester ist mit zahlreichen Konzertreihen präsent.

Von MAZonline