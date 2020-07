Karlsruh/Kremmen

Gleich mehrere Polizeieinsätze wegen des unzulässigen Abstellens von Wohnwagen gab es am Donnerstagvormittag in Karlsruh bei Eichstädt, in Orion und Kremmen.

Das Ordnungsamt Oberkrämer und zwei Revierpolizisten sahen sich ein baufälliges Objekt in Karlsruh an. Die Begutachtung erfolgte durch zwei Mitarbeiter der unteren Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Oberhavel in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt in Oberkrämer. Bei der Begehung des Grundstückes konnten zehn Wohnwagen verschiedener Größe und drei Fahrzeuge, alle mit britischen Kennzeichen, festgestellt werden. Dies sei, so berichtet die Polizei, nach baurechtlichen Bestimmungen nicht zulässig. Die Mitarbeiter des Landkreises leiteten Maßnahmen ein, die diese Form des Verweilens auf dem Grundstück in Karlsruh unterbinden.

Anzeige

Nach Abschluss der dortigen Maßnahmen wurden gleichgelagerte Abstellorte in Orion und Kremmen kontrolliert, auch dort leisteten die Beamten des Reviers Oranienburg Amtshilfe.

Weitere MAZ+ Artikel

Einsatz auch in Orion und Kremmen

In Kremmen sollte in der Berliner Chaussee der Abstellort von mehreren Wohnwagen und Fahrzeugen von Polizei und Landkreis-Mitarbeitern angesehen werden. Dort gab sich der Grundstückseigentümer den Beamten zu erkennen und verwehrte diese Inaugenscheinnahme. Auf dem Grundstück stand eine unbekannte Anzahl von Wohnwagen. Durch die Bauaufsichtsbehörde wurde dem Grundstückseigentümer die rechtliche Lage erklärt und weitere rechtliche Konsequenzen mitgeteilt, die er zu tragen hätte.

In Orion konnten die Beamten ebenfalls den Grundstückseigentümer antreffen. Auch hier erfolgte die Mitteilung von rechtlichen Auflagen, die das Abstellen von mehreren Wohnwagen verhindern, so die Polizei in einer Presseerklärung. Gleichzeitig stellten die Beamten drei Personen fest, die eine etwa 400 Quadratmeter große Einfahrt mit Pflastersteinen belegten. Diese Bautätigkeit wurde ebenfalls wegen fehlender Genehmigung durch die Bauaufsicht mit einem sofortigen Baustopp belegt. Die Personalien der Arbeiter wurden erhoben, weil der Verdacht einer illegalen Beschäftigung besteht. Dabei handelte es sich um einen lettischen und zwei britische Staatsbürger. Ihre Personalien wurden erhoben und zuständigkeitshalber dem Hauptzollamt zugeleitet. „Insgesamt betrachtet war es ein sehr erfolgreicher Einsatz“, sagte Carola Haase von der Polizeiinsektion Oberhavel. „Gerade im Hinblick auf das gute Zusammenarbeiten von Landkreis, Gemeinde und Polizei.“

Von MAZonline