Karolinenhof

Der Winterschlaf auf dem Gelände der Ziegenkäserei in Karolinenhof ist zu Ende. Am Freitag beginnt dort die Saison. Wobei genau genommen der Winterschlaf schon länger zu Ende ist, im Ziegenstall sind im Januar etwa 190 Zicklein zur Welt gekommen.

„Das ist ein bisschen mehr als sonst“, sagt Gela Angermann. Insgesamt haben 113 Ziegen gekalbt. Am 13. Januar ging es in diesem Jahr los. „Das ist relativ normal.“ Am 10. August des vergangenen Jahres kamen die Böcke, in der Regel beginnen die Geburten dann um den 10. Januar. „Es ging alles sehr zügig. 80 bis 90 Zicklein kamen innerhalb von zwei Wochen. Wenn man gut vorbereitet ist und nicht nebenbei noch andere Projekte zu laufen hat, ist das eigentlich gar nicht so stressig. Dann geht es eigentlich.“ Weil der Laden in der Zeit nicht geöffnet sei, sei es recht entspannt.

Beobachter! Quelle: Enrico Kugler

„Man ist jetzt viel im Stall“, sagt Gela Angermann. „Wir machen spät abends auch noch mal eine Runde. Nachts passiert kaum was.“ Auch bei den Geburten, da seien „viele morgens im Gange.“ Manchmal müsse geholfen werden. „Dieses Jahr war aber nur bei einer Geburt der Tierarzt da.“

Mit dem Saisonstart öffnet auch wieder der Hofladen. Dort gibt es wieder Ziegenkäse, Frischkäse in verschiedenen Sorten, Schnittkäse, gereiften Weichkäse, Milch, Joghurt, aber auch Zickleinfleisch. „Wir verkaufen auch ganze Zicklein, da gab es bisher immer schon Wartelisten“, so Gela Angermann.

Sarah Spindler in der Käserei. Quelle: Enrico Kugler

Etwa 30 Tiere seien schon geschlachtet worden. Denn das müsse den Leuten immer klar sein: „Eine Milchproduktion ohne Schlachten funktioniert nicht.“ Das sei hin und wieder auf dem Hof bei Gästen ein Thema, wenn ihnen diese Thematik bewusst werde. Aber selbst wenn Vegetarier Käse essen, müssten sie davon ausgehen, dass auch dafür Tiere geschlachtet werden müssen. Es ist wie ein Kreislauf: Der Hof braucht die Milch von den Ziegen, die Ziegen bekommen Nachwuchs. Ein kleiner Teil davon bleibt auf dem Hof, der Rest kann nicht lange bleiben.

Normalerweise steht auch immer das Schaumelken an, das muss wegen der aktuellen Coronabestimmungen aber immer noch ausfallen. Auch können die Besucher derzeit noch nicht in den Stall. „Dort können Abstände nicht eingehalten werden, wir können das nicht überwachen“, sagt Gela Angermann. Was aber nicht heißt, dass die Besucher und vor allem die Kinder dort nicht die Zicklein anschauen und streicheln können. Denn die Tiere können, wenn sie wollen, auch raus ins Freigelände. „Was sie nicht mögen, ist Regen. Da gehen sie sofort in den Stall.“

Neugierig! Quelle: Enrico Kugler

Auch das Hoffest fällt in diesem Jahr noch mal aus, da es wohl immer noch nicht richtig planbar sei. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr entspannt unser 30. Jubiläum feiern können“, sagt Gela Angermann. Was genau dann geplant ist, stehe noch nicht fest. „Da haben wir noch keine spezielle Idee, aber bestimmt auch wieder was abends mit Musik.“

Momentan sind sie auf dem Karolinenhof insgesamt zu fünft. Für das Café werde derzeit noch eine Aushilfe gesucht, so Gela Angermann. Auch die personelle Situation sei der Grund, warum man sich gegen ein Hoffest in diesem Jahr entschieden habe. Allerdings spiele im Juni die Brandenburger Landpartie auf dem Karolinenhof eine Rolle. Daran wollen sich die Hofbetreiber wieder beteiligen.

Auswirkungen der Pandemie auf den Karolinenhof

Die Pandemie habe sich auch auf das Geschehen auf dem Hof ausgewirkt. „Der Verkauf hat deutlich zugenommen“, sagt Gela Angermann. „Seit dem ersten Lockdown war das ein krasser Sprung.“ Viele Menschen hätten die Hofläden für sich entdeckt, die Produkte, die direkt vom Erzeuger kommen ein Plus für die Direktvermarktung. Durch die Lockdown-Schließungen war das Café zwischenzeitlich zu. „Andererseits war der Käseverkauf sehr stark. Ich habe selber Kuchengebacken und außer Haus verkauft. Dadurch ging das.“ Das sei zu überbrücken gewesen. Dafür ist im vergangenen Jahr das Dach des Ziegenstalls neu eingedeckt worden. „Wir versuchen, immer aus dem Betrieb heraus zu investieren und keinen Kredit zu nehmen.“

Bis 6. November dauert die Saison. Auch danach gehe es weiter, es muss aufgeräumt werden. „Der Dezember ist dann meistens ruhig. Da kann man dann auch entspannen.“ Schon am vergangenen Wochenende waren allerdings einige Leute auf dem Karolinenhof. „Das Wetter war schön, dann kommen sie her, um spazieren zu gehen.“

Von Robert Tiesler