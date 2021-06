Kremmen

Es scheint, dass das spontane Baden im Kremmener See am Wald- und Seegut nicht mehr möglich sein wird. Wie Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) am Montag mitteilte, habe es dazu bislang keine Einigung zwischen der Stadt Kremmen und dem Pächter der Seelodge, Robert Baumgart, gegeben. Seit einiger Zeit haben Verhandlungen „bezüglich der durch ihn veranlassten Sperrung des Zugangs zum Badebereich am Kremmener See“, stattgefunden, so Busse. Die Seelodge ist seit einiger Zeit kein normales Restaurant mehr, sondern eine Event-Location für diverse Feiern – und bei den Feiern wird die Badewiese meist mitgenutzt.

„Beide Seiten führen die Verhandlungen in juristischer Begleitung“, erklärte der Bürgermeister. „Leider stellt der gültige Erbbaupachtvertrag, geschlossen im Jahre 1991 und gültig bis 2091, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gäste der Stadt Kremmen hinsichtlich der Nutzung der Badestelle, hierin derart schlecht, dass seitens des Pächters ein Badebetrieb nicht gestattet werden muss.“ Dass die Badewiese dennoch genutzt werden konnte, sei immer dem guten Willen des damaligen Pächters geschuldet, „und hieraus lässt sich für die Kommune leider kein Gewohnheitsrecht ableiten.“

2020 war die Wiese zeitweise nutzbar

Alles änderte sich, als es ein Gerichtsurteil gab, wonach eine öffentliche Badestelle durch einen Bademeister, also Rettungsschwimmer, überwacht werden müsse – eine Frage der Haftung im Fall von Unfällen. 2020 übernahm die Stadt Kremmen tageweise die Kosten für die Rettungsschwimmer der DLRG. Die Stadtverordneten hatten das beschlossen. So konnten Kremmener die Badestelle nutzen – wenn es vorher durch den Seelodge-Pächter angekündigt worden war.

„Doch bereits hier machte der Pächter deutlich, dass er unter diesen Umständen an keiner Fortsetzung des Badebetriebes interessiert wäre, gerade im Hinblick auf Aufwand und Ertrag, den er als Kaufmann berücksichtigen muss“, so der Bürgermeister in seiner Erklärung vom Montag. Ähnlich hatte sich auch Robert Baumgart 2020 gegenüber der MAZ geäußert – es seien nur wenige Besucher an die Badestelle gekommen, finanziell habe sich das oft nicht gelohnt.

Busse: Stadt Kremmen setze weiter auf Verhandlungen

„Einer Weiterführung des Arrangements wollte Herr Baumgart nur unter Bedingungen zustimmen, die außerhalb der Möglichkeiten der Stadt Kremmen liegen“, erklärte Sebastian Busse am Montag. „Hierzu gehören, nicht nur die vollständige Übernahme der Kosten für die Badeaufsicht, zusätzlich soll auch die Pflege der Anlage – Rasen und sanitäre Einrichtungen – übernommen werden.“ Dabei wolle sich der Pächter – wie auch 2020 – die Option offenhalten, die Tage selbst zu benennen, an denen der Badebetrieb möglich wäre – immer dann, wenn keine Events wie Hochzeiten oder andere Feiern in der Seelodge stattfinden. Busse weiter: „Hinsichtlich des Erbbaupachtvertrages sind derzeit keine Anfechtungen möglich. Lediglich die Untersagung der Parkplatz- und Seebrückennutzung sowie der Rückbau der Toranlage sind Druckmittel, die die Stadt hier anbringen könnte. Die Sperrung des Parkplatzes hätte aber auch Folgen für weitere Anlieger, denn auch Angler und Wanderer wären betroffen, da eine selektive Sperrung kaum zu kontrollieren ist.“

Die Stadt Kremmen setze weiter auf Verhandlungen. Busse bedauere „sehr, dass bisher keinerlei Einigung erzielt werden konnte.“ Er setze mit der Verwaltung alles daran, eine Lösung in ihrem Sinne zu finden. Eine Beschreitung des Rechtswegs seitens der Stadt sei jedoch nicht ausgeschlossen.

Ortsvorsteher Koop will Lösung auf dem Rechtsweg

Robert Baumgart wollte sich am Montag auf MAZ-Nachfrage nicht dazu äußern, wie es für die Kremmener im Wald- und Seegut weitergeht. Er wollte erst die Stellungnahme der Stadt lesen, sagte er.

Kremmens Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB) sagte am Montag auf Nachfrage der MAZ, dass der Rechtsweg nun auf jeden Fall bestritten werden müsste. Dass er „nicht ausgeschlossen“ sei, wie es der Bürgermeister ausdrückte, sei zu wenig und aus seiner Sicht auch anders besprochen gewesen. Koop hatte bereits in der vergangenen Woche angekündigt, dass im Ortsbeirat darüber nachgedacht werde, das Neptunfest vom Kremmener an den Beetzer See zu verlegen, da man nicht von einer Einigung ausgegangen war.

Von Robert Tiesler