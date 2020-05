Am Freitagabend hielten sich mehre Familien mit ihren Kindern im privaten Umfeld zusammen auf einem Grundstück auf. Die Kinder spielten in Sichtweite der Eltern. Ein 2-jähriges Kind stürzte in eine ca. ein Meter tiefe, mit Wasser gefüllte Grube, welche am gleichen Tag im Zusammenhang mit einer Grundwasserbohrung geschaffen wurde.