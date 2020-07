Sommerfeld

Brüderchen und Schwesterchen. Das ist das Lieblingsmärchen von Elke Schilling. Die Leiterin der Sommerfelder Kita „Villa Kunterbunt“ bekam am Freitagvormittag viele Märchen in kurzen Ausschnitten vorgespielt. Lieder sind auch gesungen worden. Ein sehr fröhlicher Vormittag. Der Anlass aber sorgte eigentlich für Melancholie. Denn es war der letzte Arbeitstag von Elke Schilling. Nach 45 Jahren im Dienst verabschiedete sich die Leiterin der Kita.

„Ich möchte mich bei allen bedanken“, sagte sie am Ende der vielen kleinen Aufführungen der Kinder. „Ich bin beeindruckt und gehe mit einem guten Gefühl.“

Eigentlich ist der 31. Juli der letzte Arbeitstag – aber ein paar Urlaubstage muss sie noch abbummeln. Dann aber hat sie auch die 45 Jahre vollgemacht. Denn es war der 1. August 1975, als sie ihren Dienst in Sommerfeld angetreten hatte. „Und zwar gleich als Leiterin“, erinnerte sie sich. In den viereinhalb Jahrzehnten habe es immer Höhen und Tiefen gegeben. „Aber wir haben das immer gemeinsam gemeistert.“ Wichtig sei ihr gewesen, immer offen und ehrlich zu sein, für ihre Hartnäckigkeit sei sie bekannt gewesen.

Elke Schilling amüsierte sich. Quelle: Robert Tiesler

Das sagte auch Sommerfelds Ortsvorsteher Jürgen Kurth. Elke Schilling sei nicht immer bequem gewesen. „Aber wenn wir es nur bequem gehabt hätten, würde es ja auch nicht vorwärts gehen.“Das ganze Gebäudeensemble der Kita, wie es heute zu sehen ist, sei Dank Elke Schillings Hartnäckigkeit entstanden. Ihren Nachfolgern hinterlasse sie große Fußstapfen. Er wünschte ihr alles Gute für die Zukunft, und er hatte gleich noch eine Beschäftigungsidee: „2024 wird wieder gewählt, und es gibt einen Mangel an Kandidaten.“ Ihr Engagement könne die Beetzerin dort weitergeben.

Auch Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse bedankte sich für die Zusammenarbeit. „Sie waren immer sehr, sehr ehrlich, sehr direkt, wir haben gemeinsam viel geschafft“, sagte er am Freitagvormittag. „Ihre Erfahrung wird uns fehlen.“

Die Erzieherinnen spielten „Die Bremer Stadtmusikanten“. Quelle: Robert Tiesler

Wulf Hein wird neuer Kitaleiter in Sommerfeld, seine Stellvertreterin ist Diana Franke. „Ich möchte den Standard hier halten“, sagte der 28-Jährige, der in Beetz lebt – übrigens in direkter Nachbarschaft zu Elke Schilling. „Wir werden uns neu finden müssen.“ Dass die Chefin nun gehe, sei eine „sehr, sehr große Veränderung, mit der sich niemand anfreunden wollte.“

Momentan besuchen etwa 90 Kinder die Kita „Villa Kunterbunt“. „Wir wollen auf jeden Fall das liebevolle Verhältnis zu den Kindern und Gästen beibehalten“, sagte Wulf Hein über die Zukunft des Hauses.

Der neue Kitaleiter Wulf Hein mit seiner Vorgängerin Elke Schilling und der künftigen Stellvertreterin Diana Franke. Quelle: Robert Tiesler

Was wird Elke Schilling am meisten vermissen? „Der Zusammenhalt hier, die Kinder – immer die Frage: Was ist los, ist was passiert?“ Aber sie will die Zeit, die nun kommt, auch genießen. „Die Schlüssel habe ich schon abgegeben.“

Von Robert Tiesler