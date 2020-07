Flatow

Kathrin Busse-Staufenbiel, die langjährige Leiterin der Flatow Kita „ Zwergenland“, ist am Dienstag verabschiedet worden. Ganz weg wird sie allerdings nun doch noch nicht sein.

Wie Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) am Donnerstag sagte, werde die nun ehemalige Leiterin bis zum Jahresende noch als Minijobberin in der Flatower Kita beschäftigt sein. Hintergrund ist, dass voraussichtlich am 1. August die neue Leiterin ins Amt kommt und dann noch eingearbeitet werde.

Eigentlich gab es bereits eine Nachfolgerin für Kathrin Busse-Staufenbiel. Allerdings hatte sie in ihrer Probezeit aus persönlichen Gründen die Kita wieder verlassen.

Von Robert Tiesler