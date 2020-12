Hohenbruch

Seit Tagen herrscht schon reges Treiben in der Kita „Villa Sonnenschein“ in Hohenbruch. Eifrig und liebevoll dekorieren die Kinder zahlreiche Kekshäuser für die Senioren im Ort.

„In den vergangenen Jahren haben die Kinder mit Liedern und Gedichten auf der Weihnachtsfeier im Gemeindehaus den Senioren Freude bereiten können“, erzählt Kitaleiterin Andrea Grützmacher. „Dies ist in diesem Jahr leider nicht möglich.“ Doch die Senioren in diesem Advent ganz allein lassen wollten die Kinder und Mitarbeiter der Kita auch nicht. Mit einem Sack voll hübsch verpackter Kekshäuser zogen die Kinder nun durch den Hohenbrucher Dorfkern und verteilten ihre kleinen Geschenke persönlich und natürlich mit ausreichendem Abstand an die Senioren.

Kekshäuser aus Hohenbruch. Quelle: Robert Tiesler

„Überraschung, Dankbarkeit und Freude gab es für diese Aktion von allen“, so die Kitaleiterin. „Auch neue Kontakte konnten geknüpft, und eine neue Kooperation mit der Senioren- WG des Ortes soll aufgebaut werden.“

