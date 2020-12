Kleine Weihnachtswichtel der Kita Rhinstrolche schmücken den Baum auf dem Kremmener Markt

Kremmen

„Es ist der 1. Dezember 2020, 09.30 Uhr am Kremmener Marktplatz“, berichtet Andrea Busse vom Tourismusmanagement der Stadt Kremmen: Die Vorschulkinder der Kita Rhinstrolche haben sich auf den Weg gemacht, dem wunderschönen Tannenbaum auf dem Kremmener Marktplatz ein paar Farbtupfer zu verpassen. In einem Bollerwagen transportieren sie große und kleine Päckchen, liebevoll verpackt mit Schleifen und einem Faden, an dem die Päckchen in den Baum gehangen werden können. Jedes Päckchen ist ein Unikat und enthält Weihnachtsduft, wie Erzieherin Elke Dauschwitz lachend erklärt.“

Stolz sind die Kinder der Kita Rhinstrolche auf ihre hübschen Geschenke als Baumschmuck. Quelle: Stadt Kremmen

Der Kremmener Bürgermeister Sebastian Busse und der Leiter des Wirtschaftshofes Christian Böttcher-Klawin, begrüßen die bunte Gruppe und haben jeder selbst auch eine Leiter mitgebracht. Gemeinsam mit den Kindern hängen sie die mitgebrachten Päckchen in die Zweige. Der Baum, eine private Spende aus dem Ortsteil Beetz, soll nämlich nicht nur ganz unten geschmückt werden. „Die Kinder hatten dabei viel Spaß und hinterher gab es für jeden noch einen kleinen Schoko-Nikolaus“, sagt Andrea Busse. Die Stadtverwaltung Kremmen bedankt sich bei der Kita Rhinstrolche für den gebastelten Weihnachtsschmuck und wünscht allen Kindern, ihren Eltern und den Erzieherinnen und Erziehern eine gesunde und fröhliche Weihnachtszeit.

