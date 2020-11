Kremmen

Die Kremmener Stadtverordneten haben sich am Donnerstagabend mehrheitlich dafür ausgesprochen, für das Klubhaus am Marktplatz ein Interessenbekundungsverfahren einzuleiten. 13 Abgeordnete stimmten dafür, drei waren dagegen – die DUB-Fraktion unter der Leitung von Eckhard Koop – und zwei enthielten sich.

Es gehe darum, Kaufinteressenten für das Gebäude und das Grundstück zu finden. Wünschenswert wäre eine Nutzung durch eine kulturelle Einrichtung, so Bauamtsleiter Enrico Wiesner in der Verwaltungsvorlage, über die die Abgeordneten zu entscheiden hatten. Bis Ende dieses Jahres sollen die Rahmenbedingungen feststehen, bis Ende April 2021 könnten Gespräche und Auswertungen stattgefunden haben, wenn sich Interessierte gemeldet haben sollten. Enrico Wiesner wies zudem darauf hin, dass dies nicht automatisch zu einem Verkauf führe, darüber hätte dann ein Gremium zu entscheiden, dem auch Stadtverordnete angehören.

Kremmens Ortsvorsteher Eckhard Koop wollte wissen, ob es ein Wertgutachten für das Gebäude gebe, dazu konnte der Bauamtsleiter am Donnerstagabend allerdings nichts sagen. Außerdem wunderte sich Koop darüber, dass nicht nur das Gebäude, sondern auch das Grundstück zur Debatte stünden. Ricky Schlichting ( SPD) sagte, dass es nicht einfach sein werde, Interessenten zu finden. Christoph Brunner (DUB) kritisierte, dass man das Klubhaus abgeben wolle, „damit einer was leistet, was wir nicht leisten können.“

Der Stadt Kremmen gehört das Grundstück mit dem Klubhaus. Im Erdgeschoss befindet sich eine für die nächsten zwölf Jahre vermietete Verkaufs- und Restaurantfläche. Dort ist die Bäckerei Plentz. Das Klubhaus wurde in den vergangenen Jahren schon teilweise saniert – das Dach, die marktseitige Fassade und Fenster, das Keller- und das Erdgeschoss. Dafür hatte die Stadt Fördermittel bekommen.

Von Robert Tiesler