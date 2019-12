Kommentar: Das Gemeindezentrum gehört ins Zentrum

Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse schlägt vor, für Sommerfeld und Beetz ein gemeinsames Gemeindezentrum zu bauen. Es könnte an der Bahnhofstraße entstehen. MAZ-Reporter Robert Tiesler kommentiert.

Das Gebäude am Sportplatz von Belafarm Beetz-Sommerfeld an der Bahnhofstraße in Sommerfeld. Anbau für Bürgerzentrum? Quelle: Robert Tiesler