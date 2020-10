Krankenschwester Ute Spiegel aus Sommerfeld singt für mehr Wertschätzung der Pflegeberufe

Sommerfeld

Ein riesiges Banner vor den DRK-Kliniken Berlin Westend am Spandauer Damm zeigt eine blonde Krankenschwester mit ihrer Kollegin, dazwischen der Spruch „Wir bedeuten einander etwas“. Es ist Ute Spiegel, 52 Jahre, aus Sommerfeld. Wenn sie von ihrem Beruf als Krankenschwester spricht, gerät sie schnell ins Schwärmen und das trotz der Umstände, die nicht immer angenehm sind. „Wir bedeuten einander etwas“ – mit diesen Worten setzt sie sich im Sinne ihres Arbeitgebers, der DRK-Schwesternschaft Berlin, dafür ein, dass Pflegeberufe wieder stärker wertgeschätzt werden und bringt zum Ausdruck, dass das Arbeiten in einem festen Team unwahrscheinlich wichtig ist. Immer öfter kommen Leasingkräfte, vergleichbar mit Leiharbeitern in der Pflege, zum Einsatz. Sie wechseln häufig die Stationen oder die Krankenhäuser, was die Zusammenarbeit sehr erschwert. Der Mangel an Pflegekräften zeichnet sich nach Ute Spiegels Erfahrung immer deutlicher ab.

Ute Spiegel im Jahr 2018 bei „Voice of Germany“. Quelle: SAT1

Vor allem in der Corona-Krise spürt die leidenschaftliche Krankenschwester täglich, wie herausfordernd diese Zeit gerade ist. „Ich arbeite seit April auf der Intensivstation und kümmere mich auch um Corona-Patienten, die beatmet werden müssen. Hinzu kommen natürlich auch noch viele andere schwere Erkrankungen, das darf man nicht vergessen.“ Nicht selten wurde sie von Patienten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss beschimpft. Besonders weh tut es, wenn junge Menschen schon schwer krank sind. „Man sollte grundsätzlich jede Erkrankung oder Verletzung ernst nehmen – ob nun bei Unfallopfern, Corona-Patienten oder Grippe-Kranken“, gibt Ute Spiegel zu bedenken.

Ute Spiegel auf einem Werbebanner der DRK Kliniken Westend. Quelle: privat

Wer die Krankenschwester, die mit zarten 16 Jahren schon ganz genau ihr Berufsziel vor Augen hatte, nur von der Arbeit her kennt, weiß spätestens seit ihrem Auftritt in der Sendung „ Voice of Germany“, dass Ute Spiegel auch eine starke Singstimme hat. Seit Jahren arbeitete sie bereits mit dem Produzenten und Musiker Fred Zahl aus Neuruppin zusammen und veröffentlicht Songs unter ihrem Künstlernamen Ally McMirror. Der Ausflug ins Fernsehen ist nun zwei Jahre her, weit gekommen war Ute Spiegel in der Castingshow nicht. „Das war auch nicht mein Ziel“, erklärt sie. Stattdessen wurde ihr Arbeitgeber auf das Gesangstalent aufmerksam. „Jeder Mitarbeiter hat ja ein Privatleben und kann irgendetwas Tolles. Es ist immer wieder schön, davon zu erfahren“, sagt sie. So wurde Ute Spiegel gefragt, ob sie sich vorstellen könnte einen Imagesong für die Schwesternschaft zu schreiben und aufzunehmen.

Veröffentlichung fürs nächste Frühjahr geplant

In Zusammenarbeit mit Fred Zahl entstand dann der Song „We care for You“ (Wir kümmern uns um Sie/euch). „Wir hätten auch einen deutschen Text geschrieben, hoffen aber, dass das Lied so auch international mehr Menschen erreicht“, erklärt Ute Spiegel. Spätestens im nächsten Frühjahr soll der Song dann veröffentlicht werden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für den Dreh des Musikvideos. „Durch Corona wurde das Projekt immer wieder unterbrochen. Doch das ist nicht schlimm, denn das Projekt wächst durch diese besondere Zeit.“ Ähnlich wie bei der Aktion mit dem Banner, das ebenfalls auf Firmen-LKWs zu sehen ist, geht es auch bei dem Songprojekt um die Wertschätzung der Pflegeberufe. Und auch darum, auf die immer angespanntere Personalsituation aufmerksam zu machen. Derzeit werden noch Prominente als Werbebotschafter gesucht. Ute Spiegel zog bereits 1995 von Berlin nach Brandenburg, war zunächst in Oberkrämer und ist seit 2018 in Sommerfeld zu Hause.

Von Wiebke Wollek