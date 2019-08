Kremmen

Zwei Auffahrunfälle, in die zwei Opel, ein VW und ein Suzuki verwickelt waren, gab es am Sonntagvormittag auf der A24, gegen 11.25 Uhr knallte es zum ersten Mal. „Etwa zehn Minuten später nochmal, da ist im Stau einer auf den anderen aufgefahren“, erklärt ein Mitarbeiter der Autobahnpolizei. Das Ergebnis: Ein kilometerlanger Super-Stau, der sich um die Abfahrt Kremmen herum in Richtung Berlin zieht. „Der Wahnsinn hat aber gerade erst begonnen. Die Strecke ist nur teilweise gesperrt, Feuerwehr und Abschleppunternehmen müssen ihre Arbeit machen“, so der Mitarbeiter. Wielange der Stau sich hinzieht, könne er nicht absehen. Verletzt wurde bei den Blechschäden indes niemand.

Von Marco Paetzel