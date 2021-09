Kremmen

Auf die Größe kommt es nicht an – das wurde beim Erntefest in Kremmen einmal mehr deutlich. Die Details müssen stimmen. Und egal, ob die Anhänger vom Traktor mit übermannshohen Stollenreifen oder dem Aufsitz-Rasenmäher gezogen wurden: die Details stimmten. Liebevoll mit Mais, Getreide, Kürbissen und natürlich vielen Gurken geschmückt und verziert zogen die 28 angemeldeten Erntefest-Gespanne durch das Scheunenviertel, bestaunt von hunderten Schaulustigen. „Die Jury wird es schwer haben“, lautete das Fazit von Andreas Dalibor. Der Theaterchef hatte die einzelnen Wagen und ihre Steuermänner und -frauen mit dem Mikrofon in der Hand vorgestellt. Immer dabei war die Gurke, die Mottofrucht des Erntefestes 2021.

Auf dem Wagen durchs Getümmel. Quelle: Robert Roeske

Derweil wurden manche Standbetreiber vom Ansturm der Besucher am Samstag völlig überrascht. „Mit so vielen Menschen haben wir nicht gerechnet“, war etwa bei der Freiwilligen Feuerwehr Kremmens zu hören. Schon kurz nach drei war den Kameradinnen und Kameraden hier die Erbsensuppe ausgegangen – bis Nachschub aus der Wache in Form von Linsensuppe herbeigeschafft war, mussten sich die hungrigen Gäste mit Bockwurst oder Knacker begnügen. Die Versorgung der vielen Besucher war auch der einzige Kritikpunkt, der hier und da zu hören war: die Zahl der Stände hätte ruhig ein wenig höher sein können. Vor allem um seinen Durst zu löschen, mussten am Sonnabendnachmittag lange Wartezeiten in Kauf genommen werden. „Zwei Getränkestände auf dem großen Gelände, das ist schon ein bisschen wenig“, befand beispielsweise Klaus Stiepner. Der 67-Jährige war aus Birkenwerder in die Ackerbürgerstadt gekommen. Nicht das erste Mal, aber in diesem Jahr haben ihm der Umzug und vor allem die Festwagen besonders gut gefallen, sagt er.

Natürlich waren auch die Kremmener Karnevalisten mit dabei. Quelle: Robert Roeske

Sehr übersichtlich war auch der Stand der Landfrauen, die wie immer einen Einblick in die Vergangenheit boten. Aber die Damen konnten gar nicht so schnell schaubuttern, wie die Besucher die fertige Butter wegkauften. Auch die Kuchenbleche waren früh am Nachmittag schon leer gegessen.

Band zum Anfassen auf dem Marktplatz

Am Abend sorgten dann Bell, Book & Candle für musikalische Stimmung. Der Marktplatz, auf dem die Bühne stand, war voll mit Menschen, die das gut einstündige Konzert genossen. Der Ohrwurm „Rescue me“ kam zum Schluss als Zugabe und wurde lauthals aus hunderten Kehlen mitgesungen. Zum Schluss präsentierten sich Jana Groß, Andy Birr und Hendrik Röder als Menschen zum Anfassen, stiegen für Fotos mit ihren Fans von der Bühne und schrieben einige Autogramme.

Frühschoppen und Theater zum Ausklang

Zu Ende ging das diesjährige Erntefest am Sonntagnachmittag mit dem gewohnten Frühschoppen am späten Vormittag und einer Theateraufführung auf dem Marktplatz, bei der die größten Hits und auch so manche „nackte Tatsache“ rund um Abba kombiniert wurden.

Von Björn Bethe