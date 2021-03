Kremmen

Wirklich geschlossen ist das Kremmener Restaurant „Coldehörn“ auch in der Coronazeit nicht. „Ich koche jeden Tag ein anderes Essen“, sagt Gastwirt Norbert Stolley. Er feiert am Donnerstag ein Jubiläum. Seit genau 55 Jahren steht er professionell am Herd. Er war gerade mal 14 und ziemlich schüchtern, wie er erzählt. Er begann am 1. April 1966 seine Ausbildung im Kölner „Weinhaus Hugo Wolff“. Koch – das war sein Traumberuf.

Nach der Lehre arbeitete er in einem Kölner Hotel sowie in Wertheim am Main. Er war knapp 18, als er nach Hamburg ging und als Matrose anheuerte. Zehn Jahre war er auf See. In Wilhelmshaven fing er danach als Koch im „Coldehörn“ an, übernahm das Geschäft wenig später. Es folgten Stationen als Küchenchef im Mövenpick-Café Kröpcke in Hannover und im Europacenter in Berlin. Später begann er, Hotels zu beraten. In Eichstädt eröffnete er das bei Bikern beliebte „Coldehörn“, inzwischen befindet es sich im Kremmener Scheunenviertel.

Der kleine Hofladen. Quelle: Enrico Kugler

Feiern kann er sein 55. Berufsjubiläum aufgrund der Pandemie nicht. Gut zu tun hat er aber dennoch. Seine Speisekarte auf coldehörn.de reicht bis Ende April, jeden Tag gibt es ein anderes Essen zum Mitnehmen. Vom gehackten Kalbsteak in Kräuter-Rahmsauce bis zu Seeteufel-Medaillons und Garnele.

„Aber ich habe auch angefangen, das erste Drittel des Gastraums zum Hofladen umzubauen“, erzählte Norbert Stolley am Mittwoch. „Ich koche Lebensmittel ein, ich habe mir auch eigene Etiketten drucken lassen.“ Sein Angebot im Hofladen reicht von Kaninchenkeulen über Königsberger Klopse, Rinderroulade bis zu einer besonderen Currywurst. Alles im Glas. „Die haben eine lange Haltbarkeit.“

2018 gab er seine Erinnerungen als Buch heraus. Quelle: Enrico Kugler

Es kämen bereits einige Leute ganz gezielt, um dort einzukaufen, sagt der 69-Jährige. Es sei eine gute Idee gewesen. „Es war aber auch noch mal eine kleine Investition.“ Truhe und Schränke mussten neu angeschafft werden. „Aber ich will ja noch ein bisschen was machen.“ Ursprünglich wollte er am 26. September 2020 aufhören. Seine Frau Charlotte und er hätten da Silberhochzeit gehabt. „Aber das hat sie leider nicht mehr erlebt.“ Seine Frau ist im vergangenen Jahr verstorben. „Da war dann der Gedanke: Jetzt machst du erst recht weiter.“ Falls im Laufe der nächsten Wochen eine Außengastronomie gestattet wird, wäre auch er bereit. Allerdings käme er durch die Umsetzung seiner neuen Ideen auch so ganz gut klar.

Von Robert Tiesler