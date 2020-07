Kremmen

Der Pensionsbetrieb in der „Alten Lebkuchenfabrik“ in Kremmen ist schon wieder angelaufen. Jetzt steht auch der Termin fest, wann es im Café an der Berliner Straße wieder losgeht: am Donnerstag, 6. August. Geöffnet sein wird es donnerstags bis sonntags zwischen 12 und 18 Uhr. „Auf lange Sicht ist auch wieder ein Frühstück geplant“, sagt Katharina Neumann, die neue Betreiberin der Pension. Das Frühstück solle momentan noch den Pensionsgästen vorbehalten sein, „dass nicht die große Masse zusammenkommt.“ Man könne aber telefonisch nachfragen, ob eventuell ein Platz zu haben sei.

Katharina Neumann und Jessica Bocatius im Café in der Alten Lebkuchenfabrik in Kremmen. Quelle: Robert Tiesler

Anzeige

Jessica Bocatius kümmert sich ab August um Café und Küche im Haus. Die Neuruppinerin war zwölf Jahre im „Kleinen Haus“ in Linum beschäftigt, noch bis zum Ende des Monats kümmert sie sich um das kleine „Hofkultur“-Café in Sommerfeld. „Ein dortiger Stammgast hat mir erzählt, dass die Lebkuchenfabrik wieder öffnet“, erzählte sie am Mittwoch. Sie habe dann in Kremmen angerufen, „und dann ging alles ganz fix.“ Gute Produkte aus der Region sollen künftig im Café angeboten werden. Für den 6. August, den Wiedereröffnungstag ist ein Eröffnungsspecial vorgesehen – Genaueres werde noch nicht verraten, hieß es am Mittwoch.

Weitere MAZ+ Artikel

Blick ins Café in der Alten Lebkuchenfabrik in Kremmen. Quelle: Robert Tiesler

Die Einrichtung des Cafés ist weitgehend abgeschlossen. „Wir haben versucht, ein bisschen mit der Deko zu spielen“, sagte Katharina Neumann. Die Möbel seien farblich aufeinander abgestimmt. „Es ist schon viel eigener Stil drin.“ Einer der Schränke sei aufgemöbelt worden. Wer sich im Café umsieht, wird überall spannende Dinge entdecken. Und auch Veranstaltungen soll es geben. Vielleicht Kino-Abende, Lesungen, Konzerte. „Wichtig ist, dass die Leute wissen, dass wir immer noch in der Coronazeit sind und wir darauf achten müssen, dass alles im Rahmen bleibt“, so Katharina Neumann.

Kontakt und Vorbestellungen unter 033055/2 25 10.

Von Robert Tiesler