Ein Abend der Anerkennung und Würdigung

Der Abend steht für Anerkennung und Würdigung. Das sagte Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) am Freitagabend beim Neujahrsempfang in der Stadtparkhalle. Rund 300 Gäste waren der Einladung gefolgt. „Dieser Abend bedeutet sich zu treffen, sich wiederzusehen oder sich kennenzulernen, vielleicht sogar sich zu vernetzen und Gemeinsamkeiten zu entdecken“, so Busse weiter.

Dass das Jugendkammerorchester der Kreismusikschule ausgerechnet die „Ode an die Freude“ gespielt hat, passte zu diesem Tag, an dem Großbritannien den Ausstieg aus der EU vollendete.

Zur Galerie In der Kremmener Stadtparkhalle fand am Freitagabend der jährliche Neujahrsempfang statt. Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) blickte auf das Jahr zurück, außerdem sind wieder Kremmener für ihr Ehrenamt ausgezeichnet worden.

In seiner Rede ging der Bürgermeister auch auf Ereignisse aus dem vergangenen Jahr ein. Zum Aus für das Punkfestival „Resist to Exist“ sagte er, es gehe nicht darum, sich gegenseitig den „Schwarzen Peter“ zuzuschieben. Um seine Anschauung sei es nie gegangen. Er könne sagen, „dass Punkmusik zum einen und linksradikales Gedankengut zum anderen nicht Gegenstand meines persönlichen Alltags sind, wie es auch die entsprechenden Gegenstücke des rechten Spektrums nicht sind.“ Es sei um Verantwortung und Risikoabwägung gegangen. Vorschriften und Regeln seien einzuhalten.

Aber er widersprach auch der Ansicht, dass in Kremmen nichts los sei. Bereits jetzt seien etwa 100 Veranstaltungen für Kremmen angekündigt. Er bedauert, dass die Kurse der Kreisvolkshochschule in der Museumsscheune bislang schlecht von den Kremmenern angenommen werden. Andererseits werde vieles schlecht geredet, „wenn beispielsweise wieder ein Gasthaus schließt.“ Das seien schlechte Nachrichten, aber es gebe auch gute zu vermelden – wie der neue Pächter der Wiese an der Seelodge.

Der Abend ist auch genutzt worden, um Ehrenamtliche auszuzeichnen. Zu ihnen gehört die ehemalige Erzieherin Inge Gollin, außerdem Familie Reitmann, die sich unter anderem bei „Hilfe mit Plan“ einbringt, Natja Guse, die im Flatower Gemeindekirchenrat aktiv war, und Gerd Kley, der die Kremmener Geschichte erforscht hat. Mit der Ehrennadel der Stadt ist Detlef Reckin geehrt worden. Er war Stadtverordnetenvorsteher und brachte sich an vielen Stellen ein. Geehrt worden ist auch der ehemalige Stadtbrandmeister Gerd Lerche.

