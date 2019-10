Kremmen

Als die Bewohner der Senioreneinrichtung „Pro Seniorenpflege“ Kremmen am Freitag das Geburtstagsständchen anstimmten, lauschte Hildegard Haase konzentriert zu. Seit mehr als fünf Jahren lebt die nun 100-Jährige in der Einrichtung. „Ihre Angehörigen leben in der Nähre und kommen sie regelmäßig besuchen“, erzähl...