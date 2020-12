Kremmen

In Kremmen gibt es eine gute und eine weniger gute Nachricht zu berichten. Die gute Nachricht ist, dass einige Straßen demnächst eine neue Deckschicht bekommen. Die weniger gute Nachricht ist, dass diese Straßen demnächst für einige Stunden gesperrt sein werden. Darauf weist die Stadt Kremmen hin. Betroffen von der Baumaßnahme sind folgende Straßen in der Zeit von 7 bis 16 Uhr:

Am Donnerstag, den 3. Dezember 2020 ist es in Groß-Ziethen der Kuhdamm.

Am Freitag, den 4.Dezember in Amalienfelde der Südweg.

Am Montag, den 7.Dezember in Kremmen der Birkenweg.

Und: Am Dienstag, den 8.Dezember bekommt in Kremmen der Seeweg einen neuen Belag.

Am Mittwoch, den 2.Dezember, sollen die Bauarbeiten an der Straße Am Steinberg in Staffelde schon stattgefunden haben.

Die Anwohner der betroffenen Straßen wurden mittels Infoschreiben der bauausführenden Firma Rausch aus Falkensee über die Baumaßnahmen informiert.

Die Stadtverwaltung Kremmen bittet für die unvermeidlichen Beeinträchtigungen um Verständnis, gerade auch im Hinblick auf den zu erwartenden Nutzen.

Von MAZonline