Kremmen: Für ein positives Signal an die Wirtschaft

Kremmen

Die Stadt Kremmen sollte sich als eine wirtschaftsfreundliche Kommune präsentieren. So die Auffassung der Mitglieder des Kremmener Finanzausschusses. Während ihrer jüngsten Sitzung, so berichtet der Ausschuss-Vorsitzende Malte Voigts, seien sich alle Anwesenden einig gewesen, ein positives Signal an alle Unternehmer, Gewerbetreibenden, Dienstleister oder auch Landeigentümer aussenden zu wollen. Und das bestehe darin, das Steuern, wie zum Beispiel die Grundsteuer oder die Gewerbesteuer, nicht erhöht werden.

Haushaltslage in allen Kommunen angespannt

In verschiedenen Kommunen, so etwa bei den Nachbarn in Oberkrämer, sei in der Vergangenheit ja bereits über das Thema Steuererhöhungen diskutiert worden, sagt Malte Voigts. Die Gründe dafür würden auf der Hand liegen. Die Corona-Pandemie und damit verbundene Einschränkungen hätten dazu geführt, dass die Haushaltslage in allen Kommunen angespannt sei. Überall müsse in diesen Zeiten überlegt werden, welche Ausgaben getätigt werden können und wo zwangsläufig gespart werden müsse. Auch in Kremmen, so der Ausschusschef, sei dies nicht anders. Dennoch hätten sich alle Mitglieder des Finanzausschusses unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu Parteien oder Wählergemeinschaften dafür ausgesprochen, die Steuern in Kremmen in den nächsten Jahren nicht zu erhöhen. Damit, so Malte Voigts, wolle man in Zeiten der Unruhe, Ruhe ausstrahlen und ein hoffnungsvolles Zeichen an die Adresse der Wirtschaft senden.

Bezüglich der Haushaltsplanung Prioritäten setzen

Corona sei sicher ein Argument, um Steuererhöhungen zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite trage dies jedoch nicht dazu bei, Unternehmen in der Region zu halten. Dies sei jedoch mit Blick auf die Zukunft und eine hoffentlich baldige Gesundung der Lage unausweichlich. Natürlich könne der Finanzausschuss bezüglich der Steuerentwicklung nur eine Empfehlung aussprechen. Man hoffe jedoch darauf, so Malte Voigts, mit der Verwaltung im Einklang zu stehen. Die Stadt Kremmen, das weiß natürlich gerade auch der Chef des Finanzausschusses, könne gerade in dieser Situation jede Einnahme gut gebrauchen. Diese sollten jedoch nicht durch zusätzliche Belastungen für die ohnehin arg gebeutelte Wirtschaft oder die Bürger, von denen ebenfalls viele in Corona-Zeiten an ihre finanziellen Grenzen stoßen, erreicht werden. Eher gelte es, alle Positionen der Haushaltspläne noch einmal genau auf den Prüfstand zu stellen – vom Wohnungsbau bis zur Unterhaltung von Straßen. Was jetzt wichtig sei, ist das Setzen von Prioritäten: Was müsse unbedingt getan werden und welche Ausgaben beziehungsweise Investitionen ließen sich zeitlich verschieben.

Von Bert Wittke