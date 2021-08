Kremmen

Martinshörner und ein Mini-Feuer – was war denn da vor dem Standesamt Kremmen los? Jolina und Alexander Bordt aus Kremmen haben geheiratet und auch ihre Herzen standen in Flammen vor Glück. „Wir haben uns riesig gefreut, was die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr da für uns auf die Beine gestellt haben“, sagt Löschmeister Alexander Bord (28).

Festlich haben die Lebensretter das Feuerwehrauto geschmückt. Quelle: Privat

Ein kleines Mini-Feuer hatten die Lebensretter für das Paar zum Löschen vor dem Standesamt aufgestellt. Dann war noch ein Schwenk im Drehleiterkorb über den Marktplatz angesagt. Und: Ritsch-Ratsch – dann sägte sich das Paar ins Eheglück – ein störrischer Feuerwehrschlauch musste zersägt werden.

So viel los war auf dem Marktplatz in Kremmen schon lange nichts mehr: Mit sieben Fahrzeugen waren die Lebensretter der Feuerwehr der Stadt Kremmen und Staffelde „angereist“. Neben der Familie des Paares waren auch die Sportler vom Sportverein Rot-Weiß Flatow gekommen, um zu gratulieren.

Kein Wunder: Alexander spielt im Verein selbst Fußball und ist Schalke-Fan – Emile Mpenza war einst sein Favorit: 28 Tore hatte der Stürmer einst von 2000 bis 2003 für FC Schalke 04 geschossen.

Die T-Shirts zeigen, an welche Fußballmannschaft die zwei ihr Herz verschenkt haben. Quelle: privat

Das (Fußball-)Herz von Jolina schlägt da eher für Borussia Dortmund und auch für Ronaldo. „Bei Fußspielen ziehen wir uns manchmal ein bisschen auf, wer besser spielt. Aber streiten würden wir uns darüber natürlich nicht“, sagt Jolina. Die junge Frau überlegt, sich vielleicht künftig im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren. „Ich muss mal sehen, wie ich das zeitlich schaffe. Ich arbeite im Drei-Schicht-System und der Job ist ziemlich anstrengend“, sagt die Pharmakantin.

Jolina weiß noch genau, dass es der 15. August 2015 war, wo sie ihren Schatz Alex kenngelernt hat. „Es war in der Fontane-Therme in Neuruppin. Ich war dort Gast und hatte eine Freundin besucht, die dort arbeitet. Alex hat damals in der Rezeption gearbeitet und hatte so ein nettes Lächeln. Auch im Anzug sieht er einfach super aus“, sagt Jolina. Und für die heute 24-Jährige war klar: Diesen jungen Mann wollte sie unbedingt kennenlernen.

Feuerwehr-Hochzeit in Kremmen: Jolina und Alexander Bordt sind jetzt ein Paar Quelle: privat

Gut, dass dann auch noch die Beachparty startete, wo Jolina ihre Freundin und Alex Kollegin begleiten konnte. Jolina und Alex tauschten erste Blicke und schrieben sich später eine SMS nach der anderen. „Wir haben uns dann nach meinem Feierabend an der Seepromenade in Neuruppin verabredet. Dort hat man einen herrlichen Blick auf den See“, sagt Alex, der inzwischen als Software-Tester tätig ist. Und das Glück der zwei nahm seinen Lauf.

Am 18. August 2021 hat sich das Paar nun früh um sechs Uhr in den Flieger gesetzt. Die Hochzeitsreise ist auf der griechischen Insel Rhodos angesagt. „Um halb zwei war für mich die Nacht vor dem Abflug vorbei. Ich hatte irgendwie noch so viel tun“, sagt Jolina.

Alexander ergänzt: „Wir haben hier auf Rhodos 33 Grad. Die Sonne scheint und das Meer liegt direkt vor unserem Hotelfenster. Wir freuen uns riesig auf die kommende Zeit.“

Am 28. August wollen die zwei zurück in Kremmen sein. Na dann: Viel Spaß bei Sonne satt und Liebe pur.

Von Jeannette Hix