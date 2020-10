Kremmen

Hufeisen bringen Glück: Wenn der Spruch wirklich stimmt, müsste bei Hufschmied Karsten Hengmith aus Kremmen das Glück zu Hause sein. In seiner Schmiede hängen Reihe für Reihe Hufeisen in sieben verschiedenen Größen – vom Pony bis zum schweren Kaltblut. Mit seiner mobilen Schmiede ist der 54-Jährige von dienstags bis sonnabends in ganz Oberhavel unterwegs.

Einmal Pediküre bitte! Quelle: Jeannette Hix

Am Sonntag und Montag gönnt er seinem Körper Ruhe. Denn der Beruf ist auch durch die meist gebückte Haltung sehr anstrengend. Und nicht jedes Pferd steht brav und still. Trotzdem würde er diesen Beruf immer wieder erlernen. „Ich bin Hufschmied aus Leidenschaft“, sagt Karsten Hengmith, der schon sein ganzes Leben in Kremmen wohnt. Er hat nicht nur eine mobile Schmiede, sondern auch eine Werkstatt auf seinem Hof. Und manchmal hält am Wochenende ein Pferdehänger vor seinem Hof mit einem Vierbeiner an Bord, der beim Ausritt oder beim Galoppieren über die Koppel ein Hufeisen verloren hat. „Dann gibt es für mich keinen Feierabend. Wenn ich gebraucht werde, helfe ich gern.“

Das Hinterbein ist auf dem Hufbock abgelegt Jetzt wird die Hufsohle glatt gefeilt. Quelle: Jeannette Hix

1982 hat Karsten Hengmith seinen Facharbeiter Schmied gemacht – bei Konrad Pape in Velten. 2007 hat Karsten Hengmith die staatliche Zusatzausbildung „Hufschmied“ absolviert. „Damals wie heute ist der Beruf des Hufschmiedes kein eigenständiger Beruf, leider. Es ist eine Zusatzausbildung, die die heutigen Metallbauer absolvieren können. Leider hat unsere Branche sehr mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen“, sagt Karsten Hengmith, der auch junge Leute ausbildet und derzeit noch einen Mitarbeiter sucht.

Mit dem Hufmesser schneidet der Schmied den sogenannten Strahl zurück. Quelle: Jeannette Hix

Damals, als er Lehrling in Velten war, kamen die Halter mit ihren Pferden viermal die Woche in die Firma von Konrad Pape „Metallbau und Hufbeschlag“. „Da habe ich gemerkt, dass mir die Arbeit mit den Pferden Spaß macht. Es macht mich glücklich und ist auch äußerst befriedigend, wenn ich zum Beispiel einem kranken Pferd die Schmerzen nehmen kann, indem ich ihm einen Spezialbeschlag anfertige. Pferde zum Beispiel, die Hufrehe haben, bekommen einen Spezialbeschlag aus Kunststoff, der den Huf in eine spezielle Stellung bringt und die Tritte abfedert. Hufrehe ist eine Entzündung der Huflederhaut, die die äußere sichtbare Hufkapsel aus Horn mit dem inneren Hufbein verbindet“, sagt der Schmied.

Hufeisen von der Stange – sieben Größen sind im Angebot – vom Pony bis zum Kaltblut. Quelle: Jeannette Hix

Die Zusammenarbeit mit dem behandelnden Tierarzt und dem Besitzer sei für die gezielte Behandlung des kranken Pferdes wichtig. „Wir Hufschmiede sind da oft die rechte Hand vom Tierarzt. Er stellt die Diagnose und wir fertigen wie Orthopäden den passenden ,Schuh’ für’s Bein an.“

Aber auch gesunde Hauspferde sollten regelmäßig alle sechs bis acht Wochen Besuch vom Hufschmied bekommen. Das sei ein bisschen wie mit unseren Finger- und Fußnägeln. Wenn die nicht regelmäßig geschnitten und gefeilt werden, brechen sie ab und werden schief und krumm. Würden Hufe von Hauspferden nicht regelmäßig gekürzt und in Form gebracht, komme es zu Fehlstellungen oft mit gesundheitlichen Folgen.

Hufschmied Karsten Hengmith mit seinen Hunden Klein-Loki und Goban Quelle: Jeannette Hix

„Ist der Huf zu lang, ausgebrochen oder schief abgelaufen, kann das negative Auswirkungen auf die inneren Stützelemente im Huf wie das Huf- und Strahlbein haben. Arthrosen und Entzündungen sind oft die Folge“, sagt der Fachtierarzt für Pferde und Chirurgie Dr. Michael Köhler (58). „ Fehlstellungen können auch Entzündungen der großen Strecksehne und der tiefen Beugesehne hervorrufen. Letztere wirkt wie eine Art Umlenkrolle und stellt die Verbindung vom Fuß zum Rumpf dar. Unbehandelt ist das Pferd schlimmstenfalls nicht mehr reitbar und belastbar.“

Alte Eisen zum Verschrotten. Quelle: Jeannette Hix

Auf der Wiese von Karsten Hengmith grasen zwei Pferde, die gesund und munter sind und ziemlich gut im Futter stehen. Eines davon ist Jacob, ein Mix aus Haflinger und polnischem Kaltblut. „Jacob haben wir vor Jahren adoptiert. Er ist ein Weideunfall und sein Besitzer wollte ihn nicht mehr haben. Da haben wir ihn genommen.“

Jacobs Kumpel heißt Carlson und ist ein Rheinisch-Deutsches Kaltblut. „Die Rasse ist vom Aussterben bedroht und steht auf der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierrassen in Deutschland“, sagt der Schmied, der Carlson von einem Züchter hat.

Der etwas andere Kürbis – so etwas entsteht, wenn Hufschmied Hengmith mal Zeit hat. Quelle: Jeannette Hix

Die zwei Pferde sind sogenannte Barfußgänger, die ohne Eisen auskommen, wie viele Hauspferde, die nur für Freizeitzwecke gehalten werden. Auch Barfußgänger müssen regelmäßig ausgeschnitten werden. Aber warum kommen Wildpferde ohne Hufschmied aus? Der Experte: „Wildpferde sind – im Gegensatz zu Hauspferden – Tag für Tag viele Stunden unterwegs. Auf den verschiedenen Böden laufen sie sich naturgemäß das Horn der Hufe ab oder zu langes Horn bricht ab. Pferde, die dann Fehlstellungen bekommen, würde die Natur ausmustern. Sie würden sterben. Aber Hauspferde können auch mit schlimmen Stellungsfehlern und Spezialbeschlägen sehr alt werden, wenn die Hufe regelmäßig behandelt werden“, sagt der Schmied.

