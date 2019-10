Kilometerlange Staus wegen Brückenabriss

Kremmen

Die Vollsperrung der A 24 rund um die Abfahrt Fehrbellin hat am Sonnabend für kilometerlange Staus gesorgt: Wegen des Brückenabrisses in Fehrbellin ist die Strecke seit Freitagabend zwischen den Abfahrten Neuruppin Süd und Kremmen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Mittendrin im Stau stand am Sonnabend Andre Ewers, der mit seinem Lkw Neuwagen nach Waren-Müritz transportieren wollte. „Für dreieinhalb Kilometer habe ich fünf Stunden bis zur Ausfahrt Kremmen gebraucht. Es war ein Albtraum“, schimpfte er. Der Lkw-Fahrer hatte genug Zeit, sich mit anderen Fahrern zu unterhalten. „Die waren viele Touristen dabei, die an die Ostsee wollten. Die waren natürlich stinksauer“, so Ewers.

Schon Sonnabendfrüh hatten sich rund um den gesperrten Abschnitt der A 24 erste Staus gebildet, die immer länger wurden. Die private Havellandautobahn-Gesellschaft hat eine offizielle Umleitung von Neuruppin Süd über Dammkrug, Langen, Wustrau, Herzberg, Sommerfeld und Kremmen zur Autobahnauffahrt Kremmen ausgeschildert. Doch viele Autofahrer verließen sich lieber auf ihr Navigationssystem. Das führte sie statt über die vorgesehene Umfahrung von Kremmen aus zum Beispiel über Linum und Hakenberg in Richtung Norden. Diese Strecke war aber eigentlich unpassierbar, weil die Ortsdurchfahrt von Tarmow wegen Bauarbeiten gesperrt und nach Fehrbellin kein Durchkommen ist. Die vermeintliche Abkürzung entpuppte sich als zusätzlicher Umweg. Auch auf der offiziellen Umleitungsstrecke rollte der Verkehr oft nur im Schritttempo.

Weitere Staus am Sonntag sind nicht ausgeschlossen

Besonders voll waren die Straßen rund um Herzberg, Wustrau, Wulkow und zwischen Kremmen und Sommerfeld. Auch für den Sonntag darf mit weiteren Staus gerechnet werden. Dann rollt üblicherweise eine Rückreisewelle über die A 24: Von Norden kommen all die Menschen, die ihr Wochenende an der Ostsee verbracht haben. Aus Süden und Osten kommen viele Autofahrer aus Polen, die am Wochenende zu Hause waren und nun zurück zur Arbeit in Hamburg oder anderen Orten müssen.

Die Bauarbeiten sollen bis Montagfrüh um fünf Uhr dauern. Bis dahin wird der gesamte Verkehr der Autobahn über Land um die Baustelle herumgeleitet.

