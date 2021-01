Seit zehn Jahren ist Birgit Titze-Dörr, Inhaberin vom „Vital- und Relaxcenter“ und Mieterin in der Berliner Straße 1 in Kremmen. Jetzt bekam sie ein Schreiben vom Landkreis, dass für ihr Kosmetikinstitut weder eine Genehmigung noch ein Antrag für die Umnutzung der Räume vorliegt.

Kosmetikerin Birgit Titze-Dörr hat seit zehn Jahren ihr Vital- und Relaxcenter in angemieteten Räumen in Kremmen in der Berliner Straße. Jetzt bekam sie Post vom Landkreis. Quelle: Enrico Kugler