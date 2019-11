Kremmen ruft „Helau!“: Das ist das neue Prinzenpaar!

Kremmen

Als er im Nieselregen auf den schwarzen Pickup an der Spitze des lustigen Umzugs stieg, da ging ihm ganz schön die Muffe. „Ich war da richtig aufgeregt“, sagt Marcel Krullis. Doch als ihm und seiner Christin die ersten Kremmener zuwinkten, war die Anspannung ganz schnell verflogen. Als die beiden dann auf den Balkon des Kremmener Rathauses stiegen, fühlte sich Marcel Krullis auch schon richtig wohl in seiner Rolle. Er und seine Frau Christin sind das Kremmener Prinzenpaar für die kommende 56. Session.

In ihrer kleinen Rede begrüßten die beiden alle Bürger und Narren und wünschten Spaß und Fröhlichkeit. „Rot-Weiß, das sind hier unsere Farben. Ihr Kremmener wisst das ganz genau. Kommt zahlreich auch zu unserer Sitzung. Wir grüßen euch mit Kremmen Helau!“ Das „ Helau“ am Ende kam dann auch aus den Kehlen der vielen Gäste, die unten am Balkon standen. Und Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse musste grinsen, als er Marcel Krullis mit der Tracht sah. „Wir kennen uns vom Fußball, er war total überrascht“, sagt Marcel Krullis. Mit einer Narrenkappe auf dem Kopf rückte der Bürgermeister dann auch brav den Schlüssel zu Rathaustür raus und ließ die Narren das Ruder übernehmen.

Samira und Tilo sind das Kinderprinzenpaar. Quelle: Sebastian Morgner

Mit seinen Eltern geht Marcel Krullis schon zum Kremmener Karneval, seit er denken kann. „Der Kinderfasching damals im Klubhaus war legendär, es war immer extrem voll und eine tolle Party“, sagt der 30-Jährige. Immer wieder mal fragte ihn sein Vater Michael Lück, der auch im Vorstand des Karnevalsclub Kremmen ist, ob sich Sohnemann denn nicht mal für das Prinzenpaar erbarmen könne. „Und dieses Mal haben wir eben einfach ja gesagt.“ Und es bislang auch nicht bereut. Marcel Krullis liebt die Gemeinschaft, kennt die meisten Leute im Verein schon seit Jahrzehnten. „Nun bin ich aber eben nicht mehr vor der Bühne, sondern oben mit dabei.“

Die junge Generation steht auf den Karneval

Die Faszination am Karneval sei das Verkleiden, die gute Laune, die Gemeinschaft. Letztes Jahr sei es seit langen Jahren mal wieder ausverkauft gewesen. „Ich denke, bei den jungen Leuten ist die Tradition wieder im Kommen. Die Generation steht echt auf den Karneval.“

Und auch die nächste könnte das tun. Immerhin hat das Prinzenpaar auch seinen Sohn Tilo (8) im Schlepptau, der mit seiner Klassenkameradin Samira (8) in dieser 56. Session das Kinder-Prinzenpaar bildet. „Die beiden kennen sich schon länger und verstehen sich super. Das passt richtig gut“, sagt Marcel Krullis. Die Kinder werden das Kremmener Prinzenpaar nun bei allen ihren Auftritten begleiten. Und ein paar Termine sind das schon: Ende Januar gibt es für die Pärchen die Generalprobe. Das Highlight folgt dann am Wochenende des 22. und 23. Februar, wenn er der Kinderkarneval und die Prunksitzung und einen Tag später die Seniorensitzung in der Kremmener Stadtparkhalle stattfinden. Bis zum Aschermittwoch, sagt Marcel Krullis, ist also noch ein bisschen zu tun. „Wir freuen uns drauf!“

Von Marco Paetzel