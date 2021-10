Kremmen

„Dass wir hier einziehen, können wir wirklich kaum erwarten“. Gabi Seiert, die Leiterin der Pro-Seniorenpflege-Station in Kremmen steht auf der Baustelle am Schlossdamm, und blickt auf das, was die Bauarbeiter seit dem ersten Spatenstich im April geschafft haben. Die Wände des künftigen Mehrzweckgebäudes, in dem dann Begegnungsstätte, Sozialstation und Tagespflege ihren Sitz haben werden, stehen zum größten Teil. Momentan entsteht die zweite Etage. Wenn die fertig ist, wird hoffentlich auch das für den Dachstuhl bestellte Holz geliefert sein, umreißt Gabi Seiert die kommenden Wochen. Im kommenden Sommer, im Juli oder August, will das Team die alten Räume in der Ruppiner Straße verlassen und das neue Domizil beziehen. Rund 1,2 Millionen Euro werden dann verbaut worden sein. Von dieser Summe übernimmt die Fernsehlotterie 290 000 Euro.

Belegschaft deutlich gewachsen

Und der Umzug sei dringend nötig geworden. Die Belegschaft sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen, so die Chefin. „Als ich 2016 als Einrichtungsleiterin begonnen habe, waren im ambulanten Bereich neun Kräfte“, erzählt sie. Binnen der vergangenen fünf Jahre sei deren Zahl auf mittlerweile 25 angewachsen. Zu den neun gelernten Pflegefachkräften kommen zwölf Pflegehelfer und Mitarbeiter in Hauswirtschaft und Betreuung. Kein Wunder, dass die momentan genutzten Räume in der Ruppiner Straße aus allen Nähten platzen. Zudem gebe es nur eine Toilette und keine getrennten Umkleiden – alles Dinge, die sich Mitte nächsten Jahres ändern werden.

Mehr Platz für alle

Aber nicht nur die Beschäftigten profitieren, auch den Senioren kommt die Investition zu Gute. Vor allem anderen sei die Barrierefreiheit des Neubaus zu nennen, meint Gabi Seiert. „Hier wird es keine Treppen geben, die Rollstuhlfahrern den Zugang verwehren“. Deutlich mehr Platz wird es in dem Bereich geben, in dem die Begegnungsstätte nach dem Umzug zu finden sein wird. Der offene Raum, in dem die Arbeiter zum Feierabend momentan noch den Gabelstapler parken, wird rund 80 Quadratmeter groß sein. Und damit um einiges geräumiger als der jetzt genutzte. Gerade Corona und die Folgen der Pandemie hätten gezeigt, wie wichtig dieser Ort für die Menschen nicht nur aus Kremmen, sondern auch aus Staffelde, Flatow und Groß-Ziethen sei. Gerade die allein lebenden Älteren nutzen das Angebot um mit anderen zu frühstücken, zu reden oder einfach Zeit zu verbringen. Für viele sei es die einzige Chance auf Gesellschaft und Austausch. Bisher kämen täglich immer zwischen 15 und 20 Senioren in die Begegnungsstätte – denn für mehr gäbe es auch gar keinen Platz. Hier sei einiges an Wachstumspotenzial zu verzeichnen, sobald die Räume fertiggestellt sind.

Reserven sind eingeplant

Und auch darauf sei man eingerichtet. Das im Bau befindliche Mehrzweckgebäude werde einige Reserven bereithalten, um sowohl einen weiteren Anstieg der Mitarbeiterzahlen als auch der Kunden zu ermöglichen. Dass dies so kommt, davon ist Gabi Seiert überzeugt. Die Bevölkerung wird immer älter, also werden auch immer mehr Menschen im Bereich der Pflege arbeiten, sagt sie.

Modern, neu und frisch

Das war auch der Grund für die große Investition in den Standort Kremmen, bestätigt Uta Hoffmann aus dem hauptamtlichen Vorstand des Vereins. Zudem sei es einfach an der Zeit gewesen, passende Bedingungen zu schaffen. „Die alten Räume entsprechen einfach nicht mehr den Anforderungen, vor allem auch vom Arbeitsschutz her“. Und natürlich sei es immer besser, in den eigenen Wänden zu arbeiten, anstatt Monat für Monat Miete zahlen zu müssen, wie es jetzt noch der Fall ist. Und die Vorfreude, die im Team Kremmen herrscht, sei natürlich auch schon bei ihr – die Geschäftsstelle des Vereins ist in Ziesar ansässig – angekommen, so Uta Hoffmann.

Von Björn Bethe