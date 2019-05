Kremmen

Mit Maurerkelle, Handschuhen und Spargelstecher „bewaffnet“, machten sich am Dienstag Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) und drei Leser im Spargelbeet zu schaffen. Auf den Feldern vom Spargelhof Kremmen bei Verlorenort traten sie an beim großen MAZ-Duell. Ihr Ziel: In zehn Minuten so viele Spargelstangen wie möglich zu stechen. Denn abgerechnet wurde nach Gewicht. Damit sich die Stech-Greenhörner nicht anstellen wie die Axt im Walde, erklärte Hof-Mitarbeiter Yule Zebe (29) das Einmaleins des Spargelstechens. Denn die kostbare Mutterpflanze darf nicht verletzt werden, kann bei guter Pflege bis zu zehn Jahre alt werden und bis zu 200 Spargelstangen produzieren.

„Zuerst wird vor der Spargelstange links und rechts aufgegraben“, sagt Yule Zebe. „Dann wird zwei Zentimeter neben der favorisierten Spargelstange die Zange angesetzt. Hat man die gewünschte Länge erreicht, winkelt man die Zange ordentlich ab, dass man Kontakt zur Stange und eine kurze Schnittkante hat.“ Und zack’ einmal kurz zustechen und die Spargelstange herausholen. „Wichtig ist, dass keine Nachwuchsstangen nebenan verletzt werden und nicht zu tief gestochen wird, um nicht die Mutterpflanze zu verletzen. Danach muss das Loch wieder geschlossen und die Erde mit der Maurerkelle festgeklopft werden. So sieht man am nächsten Morgen besser, wo neuer Spargel wächst“, sagt der Experte.

Ein enges Rennen

Voller Tatendrang schieben nun Mario Winter (51) aus Schwante, Tanja Bienek (47) aus Kremmen und Marcus Buchholz (38) aus Flatow sowie der Bürgermeister ihre Ernte-Wägelchen zwischen die mit einer weißen Plane bedeckten Erdhaufen. „Eins, zwei, drei – und los geht’s“, ruft MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner (42) den spargelstechenden Konkurrenten zu. „Och, in meinem Beet sind ja kaum Stangen zu sehen“, beschwert sich Marcus Buchholz, als er die weiße Plane zurückgeschoben hat.

Derweil hat Sebastian Busse schon vier Stangen ordentlich auf den Erdhügel platziert und wie es sich gehört, das Ernteloch geschlossen. Allerdings hapert es noch mit dem Festklopfen. Tanja Bienek wirft ihren gestochenen Spargel gleich in den grünen, rollenden Erntekorb. Die Angestellte der Stadt Oranienburg ist klar im Vorteil, hat früher im Garten ihres Vaters Spargel geerntet und sogar acht Jahre auf dem Spargelhof Kremmen gearbeitet. „Bei der Spargelernte fließt immer Schweiß. Sowohl das Spargelstechen als auch das Sortieren ist sehr anstrengend“, sagt Tanja Bienek.

Die Ernte nehmen die Teilnehmer mit nach Hause

Still und heimlich macht sich auch Mario Winter ans Werk. Sohn Fabian (11) beobachtet interessiert, wie der Papa sich so macht. Und während bei Mario Winter und Tanja Bienek eine Stange nach der anderen im Erntekorb landet, legt der Bürgermeister seine Ernte immer noch ordentlich oben auf und jetzt hat auch Marcus Buchholz das weiße Gemüse im Korb – kein Wunder. Er hat inzwischen einen Helfer bekommen.

MAZ Wettbewerb Spargelstechen in Kremmen auf dem Spargelhof. Quelle: Enrico Kugler

Seine künftige Frau Nadine (im August wird Hochzeit gefeiert) hat die Plane vor ihm hochgehoben, so dass er besser stechen kann. „So Leute, gleich sind zehn Minuten um“, ruft Redaktionsleiter Sebastian Morgner. Doch dann hat er eine zündende Idee, weil die Erntekörbe noch ziemlich mager gefüllt sind. Denn natürlich dürfen alle Teilnehmer ihre Ernte mit nach Hause nehmen und der „Arbeitseinsatz“ soll sich lohnen. „Was haltet ihr davon, wenn wir um fünf Minuten verlängern?“, ruft er in die Runde. Trotz Schweißperlen auf der Stirn stimmen alle zu.

Bürgermeister Sebastian Busse kommt ins Schwitzen

Dann der Endspurt: „Noch eine Minute“, ruft Morgner – und jetzt kommt der Bürgermeister noch mehr ins Schwitzen. Schließlich muss er seine geernteten Stangen ja noch alle ins Erntekörbchen bringen. „Ich dachte, die Stangen werden gezählt“, sagt er rennend. „Drei, zwei und Schluss“, ruft Morgner und ein Aufatmen macht sich breit. Sebastian Busse zufrieden: „Ich habe alle Stangen noch einbringen können. Ich hätte nicht gedacht, dass Spargelstechen so anstrengend ist.“

MAZ Wettbewerb Spargelstechen: Sieger MAZ-Leser Mario Winter. Quelle: Enrico Kugler

An der Waage geht es dann ans Eingemachte – Spargelhof-Chef Malte Voigts übernimmt das Wiegen. Ergebnis: Der Stillste macht das Rennen. MAZ-Leser Mario Winter nimmt satte 4,4 Kilo „Selbst-Pflücke“ mit nach Hause. Platz zwei geht an Bürgermeister Busse mit 3,9 Kilo, Platz drei an Marcus Bucholz (2,3 Kilo, der vorher auf unerklärliche Weise noch einen Stein im Korb hatte) und Platz vier an Tanja Bienek (1,8 Kilo). Sie müsste aber Platz 1 belegen, wenn noch die Korrektheit bewertet würde. Vorbildlich hat sie jedes Loch fest verschlossen und auch die Plane wieder rübergelegt.

Von Jeannette Hix