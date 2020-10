Kremmen

Gestreift und glatt oder lieber flauschig, einfarbig? Der Kremmener Polsterer und Raumausstatter Manfred Schöneberg erfüllt fast jeden Wunsch seiner Kunden, wenn das abgegebene Stück es hergibt. Jetzt feierte der 71-Jährige sein 45-jähriges Dienstjubiläum als Meister. Am 24. Oktober 1975 hatte er seinen Meisterbrief erhalten.

Ans Aufhören denkt Manfred Schöneberg noch nicht. „So lange mir die Arbeit Spaß macht, so lange wird es meine Polster-Werkstatt geben“, sagt Manfred Schöneberg. Spaß gemacht habe ihm die Arbeit von Anfang an. „Mein Opa war Polsterer, mein Vater war Sattler. Ich habe schon als Kind oft in der Werkstatt mitgeholfen. Schon frühzeitig war mir klar: Ich möchte mal was mit den Händen arbeiten“, sagt Manfred Schöneberg. Bei Obermeister Lenz in Potsdam hat er 1966 gelernt. „Tapezierer“ war damals die Berufsbezeichnung. „Wir haben zwar auch tapezieren gelernt, aber die Hauptarbeiten waren Polster-, Dekorations- und Teppicharbeiten“, sagt Manfred Schöneberg.

Seine erste, selbst bezogene Couch hat er heute noch

Logisch, dass er sich seine erste eigene Couch selbst bezogen hat. Damals stand sie in seinem Lehrzimmer in Potsdam, heute steht sie in seiner Wohnung in Kremmen, wo „Manne“ (wie ihn hier viele nennen) „gezeugt, geboren, aufgewachsen“ ist, wie er sagt und hier auch schon lebenslang wohnt. Allerdings hat das „Oma-Sofa“ schon dreimal einen neuen Bezug bekommen.

Damals, zu DDR-Zeiten, hatten viele seiner Kunden die Einstellung unter dem Motto: „Aus Alt mach’ Neu“. „Heute ist es eher umgekehrt. Die Leute kaufen sich eher was Neues, ehe sie Altes wieder aufmöbeln lassen“, sagt der Polsterer. Stammkunden seien es eher, die in die kleine Werkstatt in der Raniesstraße in Kremmen kommen. „Erst kamen die Väter und jetzt sind es oft die Söhne. Es sind viele Leute, die aufgrund von Mund-zu-Mund-Propaganda zu mir kommen“, sagt Manfred Schöneberg. Aus zig Katalogen kann man bei ihm den passenden Möbelstoff auswählen.“

Viele Kunden kommen seit Jahren in die kleine Werkstatt

An einen Kunden erinnert sich Manfred Schöneberg besonders. „Er hat auf dem Müll ein altes Sofa mit zwei Sesseln gefunden. Und ich sollte die Stücke wieder aufarbeiten. Sie waren schon fast komplett entkernt. Ich habe ihm dann jeden Arbeitsschritt erklären müssen, den ich machen würde.“ Der Mann sei dann sehr zufrieden gewesen. Er zeigte daraufhin ein Video, wie er selbst die Stücke von Stoff und Co. befreit hatte. „Erst als er hörte, wie ich die Stücke wieder aufarbeiten würde, bekam ich den Auftrag“, erinnert sich Manfred Schöneberg. Im Laufe seines Berufslebens sei er schon viel rumgekommen. „Ich war zehn Jahre auf Montage und habe auf Messen wie in Peking, Barcelona und Paris gearbeitet. Das war eine anstrengende, aber schöne Zeit, die ich nicht missen möchte“, sagt der zweifache Vater und Opa von fünf Enkelkindern.

Von Jeannette Hix