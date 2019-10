Bereits im Juli lernte eine 13-jährige Oberhavelerin einen ihr unbekannten Mann in sozialen Netzwerken kennen , dessen Aufforderung nach intimen Bildern das Mädchen auch nachkam. Am Sonntag meldete sich der Unbekannte erneut bei dem Mädchen und verlangte mehr Bilder. Das Mädchen vertraute sich ihrer Mutter an.