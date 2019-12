Sabine Brand bringt Freude in die Herzen

Kremmen

„Die Sabine Brand hat immer so ein nettes Lächeln und so eine freundliche und positive Art. Sie bringt einfach Freude in unsere Herzen.“ Das sagt Bewohnerin Ida Schulze (87) vom Pflegewohnheim Kremmen. Sie ist eine von 45 Seniorinnen und Senioren, die diesmal am legendären Weihnachtskonzert mit geschmückten Tannenbaum, Plätzchen, Stolle und Kuchen teilnehmen.

Und natürlich haben Sabine Brand und Band (ihr Mann ist der Gitarrist Michael) Weihnachtslieder für das betagte Publikum im Repertoire.

Auch Tochter Sophie ist bei den Konzerten manchmal dabei

„Wir singen die Klassiker wie ,Oh Tannenbaum’ oder ,Bald nun ist Weihnachtszeit“, sagt Sabine Brand, die nun schon seit fünf Jahren nicht nur zur Weihnachtszeit in diesem Seniorenheim für besinnliche Stimmung sorgt.

„Für mich ist es immer schön, die Freude zu spüren, die rüberkommt, wenn Michael und ich hier ein Weihnachtskonzert geben“, sagt sie. „Das Schönste aber ist, wenn alle mitsingen. Und was soll ich sagen: Unsere Zuhörer hier sind absolut textsicher.“

Schon als Schülerin hatte Sabine Brand ein Faible für die Musik. Und wenn andere Kinder draußen spielten, düste sie zur Musikschule Oranienburg, um dort Saxophon-Unterricht zu nehmen.

Am 18. Januar geben sie ein großes Konzert im Oranienwerk

Da war es auch klar, dass sich die Oranienburgerin später auch an der Berliner Musikschule Hanns Eisler bewarb und angenommen wurde. Dort lernte sie auch ihren Mann Michael kennen.

„ Michael hatte dort Unterricht für Gitarrenspiel und ich fürs Saxophon.“ Später gründeten die zwei eine Band. „Als ich Mitte 30 war, sagte Michael, dass ich so viel Power habe, dass ich auch singen könnte. Na, und seitdem singe ich auch in der Band. Früher waren wir mal mehr Mitglieder. Jetzt sind meistens nur noch wir zwei übrig.“

Aber manchmal ist auch die gemeinsame Tochter Sophie (21) bei den Konzerten dabei. Sie hatte zwar als Kind Klavierunterricht, entschied sich dann aber später, Fotografin zu werden. „Jetzt hat sie ein eigenes Studio“, sagt Mama Brand und ein bisschen Stolz schwingt in ihrer Stimme mit.

Als Kind spielte Sabine Brand das Saxophon

Besonders jetzt, um die Weihnachtszeit, haben Sabine und Michael Brand viele Auftritte. „Am Mittwoch sind wir in den Sana Kliniken in Kremmen“, sagt sie. Und auch im Januar sind die zwei schon gut gebucht. „Am 18. Januar zum Beispiel geben wir ein großes Konzert im Oranienwerk.“ Für die Konzert-Besucher ist im Preis (Karte 20 Euro) auch ein Besuch am Büffet enthalten.

Ida Schulze vom Pflegewohnheim in Kremmen ist wie immer begeistert vom Weihnachtskonzert. „Ich freue mich schon auf das Sommerkonzert. Da kommt die Band wieder“ sagt sie. Ihr Tischnachbar Hans Kruse (86), der früher in Hennigsdorf lebte: „Wenn die Sabine kommt, lebt man richtig auf.“

Auch Heimleiterin Simone Bahr ist bei der Veranstaltung dabei, während die Pflegekräfte emsig Kaffee nachschenken und Plätzchen reichen. „Zusammenkünfte wie diese sind besonders für hoch betagte Leute wichtig. Man merkt, wenn sie gebannt zuhören oder sogar mitsingen, wie glücklich sie sind.“

Von Jeannette Hix