Kremmen

Für den 44-jährigen Sascha Neumann gibt es keine zwei Meinungen:„Das sollte für jeden selbstverständlich sein, finde ich. Zumal es so einfach ist, sich zu registrieren“. Die Rede ist von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Seit vielen Jahren ist der Kremmener dort angemeldet. „Ich habe darüber nicht groß nachgedacht, sondern habe das damals einfach gemacht“, blickt er zurück.

2018 die Nachricht: Sascha Neumann kommt als Spender in Frage

Und das war auch gut so. Denn 2018 erhielt der damals 42-Jährige plötzlich eine Nachricht: „Ich komme als Spender für ein Kind aus Deutschland in Betracht“, erinnert er sich. Es folgten viele Untersuchungen und Aufklärung seitens der DKMS. „Die haben sich hervorragend um alles gekümmert, es sind keine Fragen offen geblieben und ich hab mich sehr gut aufgehoben gefühlt.“ Die Möglichkeit, als Spender dem unbekannten Kind zu helfen, verfestigte sich im Laufe der Untersuchungen. Im Oktober 2018 war es dann soweit. „Für die Entnahme des Knochenmarks ging es in ein Krankenhaus nach Dresden, mit dem die DKMS zusammenarbeitet“, erinnert er sich noch gut an die auch für ihn aufregenden Tage. Nach einer Voruntersuchung einige Tage vor der Entnahme folgte schließlich die Operation. „Der Eingriff fand unter Vollnarkose statt, morgens um 8 Uhr wurde es ernst“, hat er noch lebhafte Erinnerungen an den Tag. Am Mittag sei er zurück auf seinem Zimmer gewesen, am Nachmittag stand er das erste Mal wieder auf den Beinen. Die Folgen des Eingriffs? „Es hat sich ein wenig wie Rückenschmerzen angefühlt. Aber nichts Dramatisches, das war aushaltbar“, sagt der 44-Jährige. „Wenn du mit deinem Knochenmark einem anderen Menschen das Leben retten kannst, dann ist solch ein Schmerz doch ein sehr geringer Preis dafür, oder?“ Angst vor dem Eingriff habe er nicht verspürt. Auch, weil ihn die DKMS im Vorfeld mit umfangreichen Informationen versorgt hatte.

Der Kremmener Sascha Neumann. Quelle: Robert Roeske

Der Spender weiß: „Es kann einen ja auch selbst erwischen“

Eigentlich will Sascha Neumann über das Ganze gar nicht so viele Worte verlieren. „Warum auch? Für mich ist das selbstverständlich“, sagt er und hofft, dass sich noch viel mehr Menschen als Spender bei der DKMS registrieren. „Es kann einen ja auch selbst erwischen, du oder jemand aus deiner Familie oder deinem Freundeskreis auf eine Knochenmarkspende angewiesen sein. Wenn du dir vorstellst, es könnte dein eigenes Kind treffen – da wirst du doch irre und hoffst, dass es irgendwo auf der Welt jemanden gibt, der als Spender in Frage kommt, um das Leben zu retten.“

Das Kind ist nach anderthalb Jahren fast vollständig geheilt

Als in seinem Briefkasten die Nachricht lag, dass er selbst als Spender in Frage käme, war die Freude groß. „Das ist ja Sinn und Zweck der Registrierung, dass man eines Tages helfen kann“, findet er. Die Knochenmarkspende habe bei seinem Spendenempfänger gut angeschlagen. „Ich weiß nur, dass es sich damals 2018 um ein Kind zwischen null und drei Jahren handelte.“ Seit dem Eingriff informiere ihn die DKMS regelmäßig – anonymisiert – wie es dem Empfänger gehe. „Die letzten Informationen waren sehr positiv, das Kind ist nahezu vollständig geheilt“, freut sich der 44-Jährige, der auch einräumt, dass es ihn „schon sehr traurig gemacht hätte, wenn die Spende nicht angeschlagen hätte“. Ob er den oder die Empfängerin eines Tages kennenlernen wolle? „Das Interesse ist natürlich da. Aber ich werde mich von meiner Seite zurückhalten und diese Entscheidung der Familie des Kindes überlassen“, sagt er. Sollte diese den Wunsch an die DKMS herantragen, Kontakt herzustellen, nehme er das Angebot gerne an.

DKMS schlägt Alarm: Zahl der Neuregistrierungen wegen Corona eingebrochen

Vor wenigen Tagen schlug die DKMS nun Alarm: Neuregistrierungen seien wichtiger denn je, hieß es. Vor der Coronakrise hatten sich monatlich bei Veranstaltungen in ganz Deutschland rund 25 000 neue potenzielle Spender in die Datei aufnehmen lassen. Mit Beginn der Pandemie mussten sämtliche Veranstaltungen ausgesetzt werden. Möglich sind derzeit nur Online-Registrierungen über die Website www.dkms.de. Dabei erhält man ein Registrierungsset nach Hause geliefert, um eigenständig einen Wangenabstrich mit den mitgelieferten medizinischen Wattestäbchen vorzunehmen. Anschließend muss das Ganze an die DKMS zurückgeschickt werden. Rund 8000 Menschen registrierten sich zwischen März und Mai 2020 monatlich auf diesem Weg. Die DKMS verzeichnet aktuell durch die Coronakrise einen Rückgang an Registrierungen um rund 60 Prozent. Da gleichzeitig zahlreiche Spender aus Altersgründen aus der Datei ausscheiden müssen, sei es umso wichtiger vor allem junge Menschen neu als Spender zu gewinnen, heißt es.

Von Nadine Bieneck