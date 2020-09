Kremmen: Stadtverordnete beschließen Mehrausgaben für Schulcontainer und Brückenbau

Kremmen

Kurz und schmerzlos ging am Donnerstagabend in Kremmen die Stadtverordnetenversammlung über die Bühne. Die Tagesordnung war überschaubar und kurz. Vornehmlich im Fokus der Stadtverordneten standen die beiden Beschlüsse, die es zu fassen galt.

Mehrausgaben für Schulcontainer diskussionslos beschlossen

Der zur Abstimmung gestellte Antrag für die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe zur Anmietung von Containern als zusätzliche Klassenräume an der Goethe-Grundschule ging ohne jegliche Diskussion über die Bühne und wurde einstimmig mit insgesamt 17 Stimmen angenommen. Bestätigt wurde damit die nachträgliche Kosteneinplanung von insgesamt 90.000 Euro – 50.000 Euro für die Planung des Container-Projekts, 40.000 Euro für die Miete der Container. Grund des Bedarfs für die Containernutzung sind die stark gestiegenen Schülerzahlen. Auch die Planzahlen lassen einen noch größeren Platzbedarf in den kommenden Jahren erkennen. Das betrifft sowohl die Grundschule als auch die Oberschule, die sich einen Gebäudekomplex teilen. Langfristig ist deshalb ein Schulerweiterungsbau geplant ( MAZ berichtete).

Viel Sicherheitsabstand in der Stadtverordnetenversammlung Kremmen, die in der Stadthalle durchgeführt wurde.

Für Brückenbau sollen nun Fördermittelanträge gestellt werden

Ebenfalls einstimmig beschlossen die Stadtverordneten am Donnerstagabend eine außerplanmäßige Mehrausgabe von 100.000 Euro für den Neubau von zwei Fußgängerbrücken am Ruppiner Kanal (Dehmelweg und Hörstegraben). Bürgermeister Sebastian Busse warb vor der Abstimmung noch einmal vehement für ein positives Votum: „Wenn wir das jetzt nicht beschließen, gibt es in Kremmen in den nächsten 20 Jahren keine Brücken mehr“, warnte er. Gleichzeitig kündigte er an, im Fall des Beschlusses der Mehrausgaben Fördermittel beantragen zu wollen, „mit viel Glück bekommen wir für die Maßnahme 60 bis 75 Prozent Fördermittel“, erklärte er. Mit 17 Ja-Stimmen wurde auch diese Beschlussvorlage schließlich bestätigt. „Seit Jahren wurde das immer verschoben. Wir sollten uns jetzt dazu bekennen, diese beiden Brücken endlich zu bauen. Die Kremmener Bürger warten auf die Brücken, heute sollten wir sagen: wir tun das“, hatte zuvor auch Arthur Förster (UWG/LGU/ SPD) plädiert. Die Brücken hatten vor etwa zehn Jahren abgerissen werden müssen, weil der TÜV keine Zulassung mehr gegeben habe.

Kita-Bauarbeiten laut Bürgermeister mit einer Woche in Verzug

Rede- und Klärungsbedarf hatten die Stadtverordneten zudem zum aktuellen Stand der Kita-Bauarbeiten, die laut Bürgermeister Sebastian Busse derzeit mit einer Woche in Verzug sind, der Problematik illegaler Müllabladungen im Wald sowie der illegalen Nutzung des Kremmener Stadtparks als Parkplatz, die laut Ricky Schlichting (UWG/LGU/ SPD) in letzter Zeit verstärkt vorkomme.

Von Nadine Bieneck