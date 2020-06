Kremmen: Stadtverordnete votieren gegen Einfrierung des Haushalts

Kremmen

Die angedachte Mittelsperrung für den laufenden Haushaltsplan 2020 der Stadt Kremmen ist vom Tisch. Mit elf Nein-Stimmen – bei sieben Ja-Stimmen – votierte die Mehrheit der anwesenden Stadtverordneten am Donnerstagabend bei der Stadtverordnetenversammlung in der Stadtparkhalle gegen eine vorläufige und temporäre Sperrung des laufenden Haushalts. Viel mehr setzen die Stadtverordneten nun auf eine Ausschüttung des angekündigten 580 Millionen Euro schweren kommunalen Rettungsschirms seitens der Brandenburger Landesregierung, wovon dann auch Kremmen profitieren soll.

Deutliche Vorbehalte gegen angedachte Einfrierung der Haushaltsmittel

Bevor die Stadtverordneten in der Stadtparkhalle über die Einfrierung der Mittel abstimmten, plädierte Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) für die als Vorsichtsmaßnahme in Corona-Zeiten angedachte Maßnahme. „Wir haben immer betont, dass es bei uns keine allgemeine Haushaltssperre geben wird. Allerdings würden wir nun kein größeres Risiko eingehen, einige geplante Mittel für einen gewissen Zeitraum einzufrieren.“ Dies sahen allerdings zahlreiche Stadtverordnete anders. „Diesem Beschluss zuzustimmen, wäre ein fatales Signal an die Wirtschaft und Vereinslandschaft unserer Stadt. Wir sollten keine Bremse einbauen“, äußerte sich Jürgen Kurth (UWG/LGU/ SPD). Auch für Eckhard Koop (DUB) gab es keinen triftigen Grund, Haushaltsmittel einzufrieren: „Laut des aktuellen Situationsberichtes ist es für mich nicht notwendig, hier tätig zu werden.“ Auch Christoph Brunner (DUB) sprach sich klar gegen eine Sperrung des Haushalts aus: „Ich bin, dafür zunächst einmal die geplanten Vorhaben umzusetzen und nicht auszusetzen.“ Malte Voigts ( CDU) und Rainer Tietz plädierten dagegen für ein sparsames Handeln und Wirken in den kommenden Wochen und Monaten. „Man kann nicht einfach so weitermachen wie bisher“, argumentierte Voigts. Vor allem die Vereine der Stadt Kremmen reagierten emotional im Vorfeld der Stadtverordnetenversammlung auf die angedachte Halbierung der Vereinsförderung. Dabei äußerten sich aber zahlreiche Stadtverordnete kritisch darüber, dass einige Briefe von Vereinen sehr unsachlich waren.

Vereine wehren sich gegen Halbierung der Fördermittel

Auch in der Stadtparkhalle appellierten Heidi Sommer (Kremmener SV), Mathias Mrosewski ( FC Kremmen) und Heiko Buch vom Heimatverein Ludwigsaue bei der Einwohnerfragestunde nochmals eindringlich für eine Fortführung der bestehenden Vereinsförderung. „Erst im Dezember 2018 wurde die neue Förderrichtlinie beschlossen, die ein wichtiger Schritt war für die Vereine. Warum soll diese nach nicht mal zwei Jahren bereits wieder gekippt werden?“, fragte Mathias Mrosewski, Vereinsvorsitzender des FC Kremmen, die Stadtverordneten. Für Heidi Sommer, Vereinsvorsitzende des Kremmener SV, wäre ein Kürzung „ein Schlag ins Gesicht“ für jedes betroffene Vereinsmitglied. Bürgermeister Sebastian Busse betonte auch noch mal die Wichtigkeit der Vereine: „Sie sind die Seele der Stadt und der Dörfer.“

Bürgermeister Sebastian Busse überrascht von Entscheidung

Nach intensiven, hitzigen und teils emotionalen Diskussionen entschieden sich die Stadtverordneten schlussendlich mehrheitlich gegen eine Einfrierung des laufenden Haushaltes, worüber sich Bürgermeister Sebastian Busse im Nachgang überrascht zeigte: „Bei diversen Sitzungen und Ortsvorsteherberatungen im Vorfeld, wo über dieses Thema gesprochen wurde, gab es nicht eine negative Stimme, daher überrascht mich das nun schon. Zumal diese Sperre nun für einen überschaubaren Zeitraum gewesen wäre und als Vorsichtsmaßnahme zu sehen ist.“

