Team vom Spargelhof Kremmen sticht bald zu

Kremmen

Auf dem Spargelhof Kremmen rechnet man fest damit, dass Sonnabend, den 21. März 2020, der erste Spargel gestochen wird. Auch die 170 Erntehelfer aus Rumänien und Polen sollen nach derzeitigem Stand einreisen dürfen. „Sie sind als systemrelevant eingestuft und dürfen für die Ernte nach Deutschland einreisen“, sagt Malte Voigts vom Spargelhof Kremmen.

Dort habe man strenge Hygienemaßnahmen eingeleitet. „An allen Ein- und Ausgängen stehen Desinfektionsbehälter. Jeder Erntehelfer bekommt ein Fläschen Desinfektionsmittel, um sich regelmäßig auf dem Feld die Hände desinfizieren zu können. Wir werden auch Hygieneschulungen durchführen und Atemschutzmasken austeilen.“

Mit Bussen sollen die Erntehelfer Mitte nächster Woche anreisen. Sie sind in der Unterkunft auf dem Spargelhof und in Flatow untergebracht. „Wir sorgen auch dafür, die Gruppen der Helfer nicht zu mischen. Außerdem haben wir einen Quarantäneraum eingerichtet.“

Wenn Sonnabend (21. März) die ersten Spargelstangen geerntet sind, werden sie erstmal gewässert und gekühlt. Mittwoch, den 25. März, sollen die ersten Verkaufsstände an den Straßen platziert werden.

Spielt das Wetter mit, könnte es Mitte nächster Woche auch schon die ersten Spargelstangen zu kaufen geben. Noch liege die Temperatur von der Wurzel bis 20 Zentimeter aufwärts im Boden im einstelligen Bereich. Doch wird es im Boden mit dem derzeitigem Sonnenwetter wärmer, wächst auch der Spargel. Bei Temperaturen um zwölf Grad fühle er sich am wohlsten.

Am 1. April will das Team vom Spargelhof ab 11 Uhr an sieben Tagen die Woche die Gastronomie nach derzeitigem Stand öffnen. „Dort werden die Stühle so gestellt, dass der Abstand von mindestens einem Meter von Gast zu Gast gegeben ist“, sagt Malte Voigts. Auch der Hofladen soll von 8 bis 20 Uhr offen sein.

Zehn Sorten Spargel auf 200 Hektar Anbaufläche

Das Team vom Spargelhof Kremmen hat auf 200 Hektar das weiße Gemüse in zehn verschiedenen Sorten angebaut. „Die frühen Sorten wie Gijnlim, Prius und Ramires schmecken besonders nussig und lieblich“, sagt Malte Voigts.

Spätere Sorten wie Backlim könne man dann ab 3. Mai bis zum Spargelsaison-Ende am 24. Juni ernten. „Wir hoffen, dass wir dieses Jahr 1000 Tonnen Spargel ernten können“, sagt der Landwirt. Bei der Hauptsaison ackern dann bis zu 300 Erntehelfer auf den Feldern. Bleibt zu hoffen, dass sie auch wirklich anreisen dürfen und das Corona-Virus dem Ernteablauf keinen Strich durch die Rechnung macht.

Von Jeannette Hix