Kremmen/Velten: Randalierer demolieren 24 Autos

Kremmen

In der Nacht zum Sonntag wurden in der Berliner Straße von Kremmen an fünf geparkte Kraftfahrzeugen die rechten Außenspiegel abgetreten. Drei die fünf angegriffenen Außenspiegel wurden beschädigt, verblieben jedoch am Fahrzeug. Zwei wurden vollständig abgetreten. Hierdurch entstand Sachschaden von 500 Euro.

19 Autos in Velten beschädigt

Ein ähnliches Schadensbild zeigte sich Sonntagfrüh in Velten. In der Schulstraße, Rathausstraße, Verbindungsweg, Oranienburger Straße, Mittelstraße und Wilhelmstraße wurden bei bislang 19 bekannt gewordenen Kraftfahrzeugen ein Außenspiegel abgetreten oder es wurde gegen die Karosserie getreten. Es entstand hoher Sachschaden.

Polizei sucht Zeugen

Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen machen kann, wird aufgefordert sich bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301-8510 zu wenden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline