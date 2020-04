Mit Beil und Fernglas durchs Revier

Sommerfeld

Das Fernglas um den Hals gehängt und das Beil in der Hand – so geht Jäger Michael Ohletz (64) aus Staffelde mehrmals die Woche auf Tour. Denn er will sein Revier inspizieren. Das Beil braucht der 2. Vorsitzende vom Kreisjagdverband OHV aber nicht, um erlegtes Wild zu zerlegen, sondern um lockere Nägel an den Hochständen festzuhauen, lose Bretter herauszuschlagen und neue wieder anzunageln. „Wir Pächter sind auch für die Sicherung der Hochstände zuständig, denn wir haften, wenn jemand zu Schaden kommt“, sagt der Jäger.

Nachts ist er derzeit auf Sauenjagd. Denn auf seinem 1350 Hektar großem Pachtgebiet befinden sich auch viele Felder, in die gerade der Mais eingebracht wurde. Auch die jungen Triebe vom Getreide haben sich längst durch die Erde geschoben. Ein Leckerbissen für die Rehe, das Damwild (Hirsche mit Schaufelgeweih) und Rotwild (Hirsche mit spitzem Geweih) sowie für die Wildschweine.

Auch das Ziehen von vor Verbiss schützenden Wildzäunen und deren Wartung gehört zu den Aufgaben des Jagdpächters. Quelle: Jeannette Hix

„Die wenigsten Leute wissen, dass wir als Pächter mit unserem Privatvermögen haften, wenn es zu Wildschäden auf den Feldern der Landwirte kommt. Fällt nachts eine Wildschweinrotte über ein Maisfeld her, kann das einen Schaden von mehreren Tausend Euro verursachen. “

Weil auch Jagdzäune vor Verbiss schützen, gehört auch das Instandhalten und das Setzen von Zäunen zum Jägerjob dazu. Das Riesenareal zwischen Kremmen über Sommerfeld bis Beetz teilt sich Michael Ohletz mit drei anderen Jagdpächtern sowie sechs Begehungsscheininhabern, die ebenfalls eine Jagdberechtigung haben. Geschossen dürfen ab 16. April zum Beispiel neben ausgewählten Schmaltieren von Rot-, Damwild und Muffelschafen auch die Wildschweine. Die Ausnahme bilden führende Bachen, also Muttertiere mit Nachwuchs bei Fuß.

Michael Ohletz beobachtet Rehwild, das hinten am Feld ruht. Er haftet, sollte das Wild auf dem Feld Schäden anrichten. Quelle: Jeannette Hix

Der Wildschweinbestand sei enorm. Grund sei, dass bundesweit dem Bestand in der Vergangenheit oft führende Bachen entnommen wurden, die eigentlich nicht hätten geschossen werden dürfen. „Ist die führende Bache weg, werden auch rangniedrige Bachen gedeckt (Jägersprache: beschlagen). Somit gibt es innerhalb der Rotte mehr Deckungsakte von mehreren Tieren und letztendlich so auch mehr Nachwuchs“, sagt der Jäger. Es könnte darum durchaus sein, dass statt im Februar rangniedrige Bachen auch im Sommer Frischlinge führen.

Aus der Sicht von Michael Ohletz würde in anderen Regionen bundesweit zu viel Rehwild geschossen. Seit einiger Zeit gebe es dafür laut Abschussplan keine begrenzte Abschusszahl mehr. „Jeder, der die Berechtigung dazu hat, kann jetzt Rehwild entnehmen. Meines Erachtens hängt die Lockerung der Abschusszahlen auch mit dem Umbau des Waldes zusammen“, vermutet Michael Ohletz. Denn der Verbiss durch Rehwild und Co. junger, neu gepflanzter Bäume sei enorm.

Jagdterrier Egon wurde ausgebildet, um verletztes Wild aufzuspüren. Quelle: Jeannette Hix

„Früher haben die Waldbesitzer für die Aufforstung und Zäunung noch Förderungen bekommen, aber das entfällt aktuell.“ Da liege es auf der Hand, dass ein niedriger Wildbestand eher erwünscht sei. Ab 1. August jeden Jahres dürfen Ricken und Kitze geschossen werden. Ab diesem Zeitraum steht dann auch das restliche Dam-, Rot- und Rehwild auf der Abschussliste. „Wir bekommen von der Unteren Jagdbehörde laut Abschussplan Vorgaben, wie viel Wild wir zu entnehmen haben“, sagt Michael Ohletz.

Alte Reifen am Feldrand entsorgt – eine Umweltsünde, die den Jäger auf die Palme bringt. Quelle: Jeannette Hix

Mit Besorgnis sieht der Jäger die wachsende Population von Wölfen. Michael Ohletz ist im Auftrag des Landesjagdverbandes auch als Wolfskundiger im Einsatz. Dabei entnehme er auf den Weiden geschädigter Landwirte Proben von Risstieren und sichere Spuren, die vom Landesumweltamt ausgewertet werden. War der Übeltäter wirklich ein Wolf, würde unkompliziert eine Entschädigung gezahlt, ist auf Nachfrage beim Umweltministerium zu erfahren.

„In letzter Zeit hatten wir in der Gegend zwar auch Vorfälle von wildernden Hunden, aber immer häufiger waren auch Wölfe für die Risse verantwortlich“, sagt Michael Ohletz. Laut den neuesten Zahlen sollen laut Ohletz in Deutschland etwa 1300 bis 1500 Wölfe leben – Tendenz steigend.

„Der Wolf ist in Deutschland nicht bejagbar“, sagt Michael Ohletz. „Andere Länder wie Italien und Spanien haben auch einen hohen Bestand des Raubtieres, aber dort darf es bejagt werden. So ist der Bestand regulierbar. Ich sehe erhebliche Probleme auf uns zukommen, wenn wir der stets wachsenden Population nicht entgegenwirken.“

Dass für den Menschen eine Gefahr von Wölfen ausgeht, sieht der Jäger nicht. „Wie alle Wildtiere ist der Wolf normalerweise sehr scheu und wird die Flucht ergreifen, wenn er Menschen sieht. Die Geschädigten werden die Landwirte sein.“

Der Jagdpächter entsorgt auch tierische Straßenopfer

Im Kofferraum vom Jeep von Michael Ohletz steht auch eine große Plastikwanne. Darin werden neben dem erjagten Wild auch die sogenannten tierischen Unfallopfer transportiert. Denn auch dafür ist der Jäger in seinem Pacht-Areal verantwortlich.

„Ist das Wildtier für den menschlichen Verzehr nicht mehr geeignet, liefern wir es an Zoos aus oder machen Hundefutter für unsere Jagdhunde daraus. Das Fleisch ist zu wertvoll, um es verrotten zu lassen“, sagt der Jäger. Reste verunfallter oder erlegter Tiere müssen auch nicht mehr vergraben werden. Da die Jäger nicht mehr mit Bleikugeln schießen, dürfen die Reste nun auch Greifvögel und Co. verwerten.

