Weltgebetstag: Simbabwe im Mittelpunkt

Kremmen

Es war das erste Mal, dass sie sich für den Weltgebetstag an den Kochtopf gestellt hatte. Ein paar traditionelle Rezepte aus Simbabwe bekam Kerstin Schimmeyer zugeschickt, und die Wahl fiel ihr nicht schwer: Sie kochte einen kräftigen Rindfleisch-Eintopf, dazu gab es Sadza, einen Maisbrei. „Das war das Essen, was ich mir am ehesten zugetraut hatte“, so die 49-Jährige.

Ihr Gericht wird in Simbabwe vor allem Festtagen gegessen, denn Fleisch ist ein rares Gut in dem 16-Millionen-Einwohner-Land im Süden Afrikas. Zwei Kilo Rind hatte sie für das Essen gekauft, und das Würzen fiel nicht allzu schwer. „Dafür werden nur Salz und Curry verwendet“, erklärt Kerstin Schimmeyer, die etwa zwei Stunden am Herd stand. Auch andere Mitglieder der Kremmener Kirchengemeinde, etwa zehn insgesamt, hatten für den Weltgebetstag Gerichte aus dem fernen Land gekocht. Und so standen am Freitagabend im Gemeindehaus dann auch Hackbällchen, Krautsalate, Aufläufe & Co. auf dem Tisch.

Es waren besonders viele Kinder gekommen

Auf der ganzen Welt haben sich die Christen am Wochenende mit Simbabwe beschäftigt. Auch im evangelischen Gemeindehaus in Kremmen fand am Freitagabend eine kleine Feier statt. Es gab eine Dokumentation über das Land zu sehen, dann wurde gebetet und gesungen – unter anderem das afrikanische Lied „Sanna Sannanina“. Auch eine Kollekte für Projekte in Simbabwe gab es noch. Das Haus war auch in diesem Jahr gut gefüllt, viele ältere Gemeindemitglieder saßen neben Kindern und Jugendlichen, die am Freitagabend ins Kremmener Gemeindehaus gekommen waren. „So viele Kinder hatten wir noch nie dabei“, freute sich Sabine Dill, die Kirchenmusikerin der Gemeinde.

Gemeindemitglieder hatten Gerichte aus Simbabwe gekocht. Quelle: Robert Roeske

Sie hatte den Abend – wie in den vergangenen Jahren auch – vorbereitet. Der Abend sei in Verbindung mit der katholischen Gemeinde organisiert worden, zwei katholische Schwestern seien dabei gewesen. Zu Simbabwe hatte Sabine Dill zuvor noch keine Berührungspunkte. „Aber es gibt im Kirchenkreis Oberes Havelland eine Partnerschaft, in der sich auch einige Mitglieder aus der Gemeinde engagieren“, so Sabine Dill. Etwa einen kompletten Tag hatte sie in die Vorbereitung des Abends investiert, das Material hatte sie von einer zentralen Stelle des deutschen Weltgebetstagskomitee bekommen – darunter auch die Rezepte aus Simbabwe.

Es soll auf die Nöte der Frauen hingewiesen werden

Die Beschäftigung mit dem Land sei sehr eindrücklich gewesen. „Die Gewalt an Frauen hat mich schockiert, genau wie die politischen Verhältnisse. Das ist ja noch ein bisschen schärfer, als wir das zu DDR-Zeiten erlebt haben“, so Sabine Dill. Es sei wichtig, dass man darauf aufmerksam macht und die Welt davon erfährt. „Ich bewundere die Menschen in Simbabwe, weil sie sich von den Verhältnissen nicht unterkriegen lassen, trotzdem sie eingekerkert und misshandelt werden“, erklärt die Kirchenmusikerin. Emmerson Mnangagwa, der Nachfolger des jahrzehntelang regierenden Diktators Robert Mugabe, sei ja fast noch schlimmer als Mugabe selbst.

Den Weltgebetstag selbst findet sie sehr wichtig, um auf die Nöte und Schwierigkeiten der Frauen hinzuweisen – sie stünden im Mittelpunkt der Gebetswochen. „Sie erleben häusliche Gewalt und Vergewaltigungen, auch von Beamten und der Polizei. Das ist dort leider an der Tagesordnung“, so Sabine Dill.

Von Marco Paetzel