Kremmen

Ein gutes Dutzend frisch gebackene Feuerwehrfrauen und -männer bekamen am Samstagabend in Kremmen ihre Ernennungsurkunden nebst Schulterstücken. Die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kremmen war längst überfällig und die Ernennungen gehörten zu dem Teil, an dem Wehrführer Oliver Fritz sichtlich Spaß hatte. Sorgen bereitete ihm hingegen die aktuelle Lage in Oberkrämer, wo auf mehreren Hektar Fläche der Wald brannte. „Drei unserer Kameraden sind schon dort und helfen mit, wahrscheinlich werden es mehr werden“, sagte er.

Der Rückblick auf das vergangene Jahr fiel trotz des Auftreten des „kleinen Virus, der vieles hat auf der Strecke bleiben lassen“, insgesamt positiv aus. Fritz erinnerte an die Weihnachtsüberraschung, das Drehleiterfahrzeug, welches seitdem im Dienst ist und bei einigen Einsätzen bereits gut gebraucht werden konnte. Finanziert wurde es privat und auch wenn der Spender nicht genannt werden möchte, ist ihm doch der Dank der Wehr sicher.

Neue Technik ist in Sicht

Außerdem sind bis zum kommenden Jahr drei weitere Fahrzeuge zu erwarten, die die Stadt Kremmen und der Landkreis Oberhavel finanzieren. „Was die Technik betrifft, sind wir gut aufgestellt“, bilanzierte er. Was die Standorte angehe, sehe es zumindest in der weiteren Zukunft nicht ganz so gut aus. Es werde mehr Platz gebraucht. „In den nächsten zehn bis 20 Jahren sehe ich das eher kritisch“. Denn nicht nur die neuen Fahrzeuge brauchen Stellflächen. Auch die Mitglieder der Wehren selbst. Die Ernennungen des Tages sollen nur der Anfang sein, was die Mitgliedergewinnung betrifft. 128 aktive sind es momentan in der Ackerbürgerstadt und ihren Ortsteilen. Damit sei man verhältnismäßig gut aufgestellt – aber mehr ist immer besser, zumindest wenn es um die Zahl der Brandschützer geht. Die geleistete Öffentlichkeitsarbeit beginne, Früchte zu tragen, pflichtete Bürgermeister Sebastian Busse bei. Ziel sei es, die Mannschaftsstärke in der Stadt und den Ortsteilen „weiter signifikant zu erhöhen“.

Nachholbedarf

In Sachen Ausbildung wird zunächst jedoch noch einiges nachzuholen sein. Da sind bedingt durch die Pandemie einige Termine auf der Strecke geblieben. „Und leider sind wir auch von einer Brandserie überschattet“, so Oliver Fritz weiter. Er hoffe, dass diese aufgeklärt wird und am Ende nicht dass zu Tage bringt, was einige befürchten würden, meinte er vielsagend.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 141 Einsätze gefahren. Darunter waren 32 Brände und 28 Verkehrsunfälle. Alle Kameradinnen und Kameraden seien gesund zurückgekehrt und es habe sich auch niemand mit Corona infiziert. „So viel Glück hatten nicht alle Feuerwehren“, betonte er. Bevor es zum gemütlichen Teil mit gebackenem Schwein und Getränken ging, standen viele Beförderungen und Ehrungen auf dem Programm.

Von Björn Bethe